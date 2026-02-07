三好康児が今季2ゴール目! ボーフムはP・ミュンスターと1-1のドロー
[2.6 ブンデスリーガ2部第21節 P・ミュンスター 1-1 ボーフム]
ボーフムのMF三好康児が6日、敵地で行われたブンデスリーガ2部第21節のプロイセン・ミュンスター戦で今季2得点目を記録した。
スタメン出場した三好は0-1の後半14分、FWフィリップ・ホフマンが頭で落としたボールに反応。左足で蹴り込み、2試合連続ゴールを挙げた。
試合は1-1のままタイムアップ。ボーフムは7戦無敗(2勝5分)で暫定8位となっている。
ボーフムのMF三好康児が6日、敵地で行われたブンデスリーガ2部第21節のプロイセン・ミュンスター戦で今季2得点目を記録した。
スタメン出場した三好は0-1の後半14分、FWフィリップ・ホフマンが頭で落としたボールに反応。左足で蹴り込み、2試合連続ゴールを挙げた。
試合は1-1のままタイムアップ。ボーフムは7戦無敗(2勝5分)で暫定8位となっている。
#三好康児 の2試合連続ゴール⚽️— イージースポーツ (@easysportsjp) February 6, 2026
ホフマンの落としに完璧な反応。
PA内から叩き込み、試合を振り出しに戻す!#イージースポーツ2 #ブンデスリーガ2部
⚽ブンデスリーガ2部
SCプロイセン06ミュンスター vs VfLボーフム
視聴はこちら https://t.co/69krGOFo5d#三好康児 pic.twitter.com/XkE21spZir