[2.6 ブンデスリーガ2部第21節 P・ミュンスター 1-1 ボーフム]

　ボーフムのMF三好康児が6日、敵地で行われたブンデスリーガ2部第21節のプロイセン・ミュンスター戦で今季2得点目を記録した。

　スタメン出場した三好は0-1の後半14分、FWフィリップ・ホフマンが頭で落としたボールに反応。左足で蹴り込み、2試合連続ゴールを挙げた。

　試合は1-1のままタイムアップ。ボーフムは7戦無敗(2勝5分)で暫定8位となっている。