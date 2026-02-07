【レポート】福山雅治の誕生日をファンがお祝い！福山のギター演奏で「Happy Birthday」を歌唱

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

映画『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』の初日舞台挨拶が2月6日に大阪・なんばパークスシネマ スクリーン7で行われ、福山雅治が登壇した。

■来場者とのQ＆Aも

1969年2月6日生まれの福山は、この日57歳の誕生日を迎えた。記念すべき自身の誕生日である2月6日に映画公開を迎えたことについて福山は「57年間生きて、この日を迎えることができました。ありがとうございます。誕生日が映画の公開日になったことって僕ありましたっけ？ 初めてですよね」とコメント。

続けて、「この大阪という場所で明日からライブなんですけれども。2月6日という日にライブフィルム公開があって、明日から大阪城ホールで2日間ライブがある。これはですね、“ずっとこの大阪につながっていたんだ”と。そうとしか考えられない、そう感じている今日1日でございます」と喜びを伝えた。

大阪の印象を聞かれた福山は「最初に大阪でライブをしたときはすごく緊張しました」と切り出し「音楽的に緊張したというよりは、 MCで笑っていただけるかということで緊張しました」と当時を振り返った。

この日の舞台挨拶は、全国の映画館へライブビューイングで生中継されていた。「全国のライブビューイングでご覧になってくださっているあなた、本日は本当にありがとうございます。そして、見終わったばかりということで、ぜひこれを見終わった皆さんから感想をいただこうかなと思って」と切り出し福山。会場とQ＆Aをする展開に。

「ましゃ誕生日おめでとうございます。大好きです」と切り出した女性は「クスノキにとても感動しました。先月ですね、中学校の合同音楽会で、生徒たちが歌うクスノキのピアノ伴奏をさせていただく機会がありまして。それもあって、とてもクスノキを聴きいってしまいまして」と福山もその偶然に驚いた様子。

その後、その女性から福山へ「その伴奏をするときに、私はとても緊張してピアノを弾く手が震えてしまったんですけれども、ましゃは普段、すごいたくさんのお客様の前で歌われる時、登場されるときとか、緊張されることもあったりするのかなと思うんですけれども、そのとにどういう気持ちで登場を迎えられているのでしょうか」と質問。

福山は「ふたつあります。ひとつは、本当に自分がリハーサルでずっと積み重ねてきたもの、イメージを持って積み重ねてきたものに対して、ちゃんとリハーサルで完成だなと思ったものを100点としながら、まずその100点が表現できるか。だけど 100点だと満足できないので、オーディエンスの皆さんと一緒に作り上げるライブで、その100点を120点、160点、200点にできるのかなという高望みをすることによって緊張するっていうのはあります」と明かした。

続けて「もうひとつは、これは甘えになってはいけないというふうに常に戒めているんですが。ありがたいことに観たくて観に来てくれている。今日は福山のライブを聴きたくて、観たくて観に来てくださってるファンの方なんだから、非常に愛情を持って会場に来てくださっているということを信じて、その愛情に対してさらなる愛情で音楽にその愛を戻ってお返しできればと思うことで、だいぶ緊張はほぐれるようになりました」と伝えた。

挙手した別の女性は「ましゃお誕生日おめでとうございます。ライブ映像のなかでましゃがかっこいいのはもちろんなんですけど、来ているファンの皆さんの笑顔とか涙とかもすごく観ていて感動して。いつも私もライブ行って感動をもらうんですけど、また改めてこうやって見ることで歌詞の意味をかみしめたりとか、また自分が行ったような感覚になったりして、すごくとても素晴らしい映像になっていました。私、来週自分が誕生日で名古屋のライブに行くので、これも運命かなと思っているんですけど」と伝えると福山はすかさず「ずっとつながっていたんですよ、我々は。運命なんです。おめでとうございます」と伝え、女性を喜ばせた。

その後に挙手した、京都から来た女性は「今日、この素晴らしい映画の初日を、大阪の地で舞台挨拶していただいて、本当にありがとうございます。たいへん感謝しています。なかなか大阪に来ていただける機会はないと思ってますので、非常にうれしいです」と伝え、福山は「映画の舞台挨拶でね」と答えた。女性は「そうです。ライブのときもすごく感動したんですけど、今日ここの映画館に来て、福山さんの理想の音楽、理想の映像を全身で浴びることができて、そのときの記憶がさらに濃密で、これからも残っていくなという体験をしました。特にその印象的だったことがふたあって、ひとつは、福山さんの声がすごく耳から聞こえるのに、すごくリアルに感じて聞こえました。それがすごく印象的でした。もうひとつが、光と影の使い方っていうのがすごく印象的でした。特に影は道しるべの花道のシルエットのところで、光はあのポップスターのところで映像が足されていたのが印象的でした」と伝えた。

続けその女性は「今回ライブの映像から理想に落とし込むときに、きっと足し算引き算というのをすごくされたと思うんですね。そのときのその、例えばここは執念持って足したっていう部分、あるいはあえて取り落とした引き算というものを聞きたいです」と質問。

福山は「結構前半はカットしてあります。実際のライブとか。実際のライブは、僕が登場して歌うまでのストロークもありましたし、頭の方の曲もカットして。で、映画で観ていただくにあたって、マジックアワーというやつですよね。野外って言っていいのかな。天空が見えていて、本当にラッキーなことに晴れていて。そこから夕暮れになって月光が、月が出てきて、最後は月光に照らされるっていうような、その時間軸、ロマンチックさとでも言いますかね。こう、日が暮れていく感じ。あれをなるべく早めに持ってこようということで。それはかなり自分の中では編集で、その天空の変化というのはかなり前めに持ってきたなという感覚があります。野外なので、ライブ演出、照明やLEDっていうのが日中の光だと効かないんですよね、最近はLEDの機能も強くなったのでだいぶ効くようになってきたんですけども。基本的にはライブって屋内で開催されるっていう設定で、照明もLEDも作られているんで、あの、暗いなかで光の演出をするっていうのがライブの演出なんですけれども 今回はまあ外だったんで、じゃあ何を優先したかっていうと、やっぱ我々人間の力では及ぶことのできない天空という、この天空の変化を最優先したというのがありました」と明かした。

続けて「足したのはもうそこかしこで結構足してますからね。あのインサートの映像もそうですけれども。あの言ってしまえば、実際に現場で鳴ってなかった音も含めて全部足してますから。ライブの感動を真空パックしたというよりも、その真空パックされたライブの感動、興奮がありながらも、それを素材として、撮れ高としてもう一回再構築する。作品として物語性も含めて、映像の技術も含めて、音響技術も含めて再構築していって作っているので、グレートフリーダムというライブであるんですけれども。そこからさらに物語を足して月光という作品にしていく。だからもう相当いろんなこと足しています。やっぱ 1年かかりましたね。なんだかんだで」と明かした。

■ファンのエピソードに福山も感動

その後に挙手した、大阪から来た女性は「私感動スポットがたくさんあるんですけれども、やはりいちばん感動したのが、『家族になろうよ』の妊婦さんのあのお腹をご主人の方がやさしくなでるところがすごく号泣でした。というのも、私も同じ経験がありまして、妊婦のときにライブに参加させてもらって、そのその子供が生まれたのが2月6日です。私、ふたり子供がいるんですけど。息子も娘もましゃのファンになって、中学生の頃から追いかけていて、ライブにも行って、あさっては一緒に家族4人でライブに行かせていただきます。で、やはりずっとこの光につながっていたんだというように、ましゃ本当にありがとうございます」と話すと会場からは拍手が起こった。

福山は「素晴らしい、素晴らしい。お子様のお名前を教えてもらってもいいですか」とその女性に伝える。女性は「息子がりく、娘がゆあと言います」と伝え、「息子のぶんもチケット当たってたんですけど、ちょっと運悪く学級閉鎖になりまして。私だけでも行っておいでということで、主人が在宅で子供と一緒に過ごしてくれていまして、家族とのおかげがあって、今この場にいれるので、本当に今日舞台挨拶があったのも感謝ですし、家族の協力があったことも感謝で、本当に奇跡的で。ありがとうございます」と話すと会場は感動に包まれた。そして福山は「りく、ゆあ、お誕生日おめでとうございます」とその想いに応えるようにメッセージを送った。

さらに「明日から、ライブでございます。今日から公開となりますライブフィルム『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』』。緻密に、音も映像も積み上げております。全部スタッフのおかげでかなり濃密な作品になっていると思います。一度でも十分なんですが、何度も観ていただけるとさらに新しい発見があるかと思います。よろしくお願いします」と呼びかけた。

最後に福山から「皆さん、ごめんなさい、厚かましいお願いしてもいいですか？ 皆様から誕生日プレゼントをいただきたくてですね、みんなに『Happy Birthday』歌ってもらいたい。私ね、明日ライブなんでちょっと歌控えたくて。僕がギター弾いてみんなでいいですか？」とサプライズが。会場の準備が整い、改めて福山から「じゃあ皆様から誕生日プレゼントをいただいてもよろしいですか？」と声がかかり、会場が「Happy Birthday」を歌い、福山は会場とともに誕生日をお祝いし、大いに盛り上がった。

■映画情報

『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』

2月6日（金）全国ロードショー

監督：福山雅治

出演：福山雅治 柊木陽太

配給：松竹

(C)2026Amuse Inc.

