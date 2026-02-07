巨人・山口寿一オーナーが7日、宮崎1軍キャンプを視察。練習前にナインに訓示した。

「今年は年明けのスタッフミーティングで、阿部監督が新しいジャイアンツをつくる、勝利と育成の両立というのは大変難しいけれども、それにチャレンジする、と宣言して始まりました。そういう意味では、ここにいる全員が横一線、全員が等しくチャンスがあると思います。このように、全員に大きなチャンスがある年というのはめったにないと思うんですよね」と強調。

続けて「なので、それぞれが“強いジャイアンツを俺がつくるんだ”という意気込みを持って、日々精進して、日々前進して、リーグ優勝、日本一を目指していただきたいと思います。敵に食らいついていく、しぶといチームに仕上げてほしいんですよね。試合は常に紙一重ですからね。紙一重を制していけば、必ず目標に近づいていくと思うので、ぜひ頑張ってください」と激励した。

ブルペンでは新加入の則本に熱視線。「もともと闘志をむき出しに投げるタイプ。そのプレースタイルがジャイアンツのいい刺激になるから頑張ってほしい」と声をかけた。キャンプ施設内にある「長嶋茂雄追悼展示」も見学した。