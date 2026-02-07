◇NBA・Gリーグ ブルズ133ー127ネッツ（2026年2月6日）

NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝（24）が6日（日本時間7日）に本拠地ロングアイランド・ネッツ戦で先発出場。血栓から復帰後最長37分プレーし、25得点13アシストで今季初のダブルダブルを達成。チームは逆転勝利を飾った。

ブルズは1月28日（同29日）から5日間で4試合という過密日程だった。主力の欠場もあり、河村にチャンスが巡ってきた。1月31日（同2月1日）の敵地ヒート戦では今季NBA初出場＆ブルズデビュー。その後、4戦連続出場を果たした。

この日は、Gリーグに合流してスタメンに名を連ねた。第1Q残り9分25秒にトップからドライブイン。レイアップシュートを決めて初得点を挙げた。残り9分9秒には左サイドからドライブイン。相手の反則を決めてフリースローを決めた。残り7分3秒ではレイアップシュートを演出してこの日初アシストをマークした。残り6分1秒で一旦ベンチに下がったが、残り2分30秒から再びコートに立った。残り1分13秒に3Pシュートをアシストした。

第2Qも引き続き出場。開始早々にレイアップシュートを演出。残り9分21秒でベンチに下がった。残り7分3秒からコートに戻ると、残り6分41秒に3Pシュートをアシストした。残り5分9秒には左コーナーからの3Pシュートを演出。残り1分40秒にも速攻から3Pシュートをアシストした。終了間際の残り4秒でフェイダウェイのジャンプシュートを決めた。前半は6得点6アシスト1リバウンドを記録した。

第3Qもスタートから出場。開始早々にチーム初得点となる3Pシュートを演出して、後半初アシスト。残り9分22秒には3Pシュート打った際に、相手の反則を誘ってフリースローを決めた。残り8分31秒にはトップ付近から3Pシュートを沈めた。残り6分34秒で一旦ベンチに下がったが、残り2分48秒から再び出場。残り1分41秒で相手の反則を誘ってフリースローを決めた。残り50秒には3Pシュートをアシストした。

最終Qも引き続き出場。残り10分38秒に3Pシュートをアシストすると、残り10分18秒には左ウイング付近から自ら3Pシュートを沈めた。残り9分49秒でレイアップシュートを演出して今季初のダブルダブル達成。残り9分3秒にも得点を演出して連続アシストを決めた。残り7分58秒でトップからステップバックのジャンプシュートを決めた。残り7分20秒には相手の反則を誘ってフリースローを沈めると、残り6分37秒にもフリースローを決めた。残り4分48秒にレイアップシュートをアシストした。残り2分21秒で相手の反則を誘ってフリースローを決めた。

河村は血栓から復帰後最長37分プレーして、25得点13アシスト2リバウンドをマーク。シュートは16本試投で5本成功。3Pシュートは5本試投で2本成功した。