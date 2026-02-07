高嶋ちさ子「暇だからこんなの作ってみた」、公開した“家族動画”に反響「流石AI」「面白すぎ」「お腹痛いwww」
ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が7日、自身のインスタグラムを更新。父・弘之さん（91）とダウン症の姉“みっちゃん”こと未知子さんが映る、AIで作成したと思われる動画を公開し、「面白すぎます」「お腹痛いwww」と反響を呼んでいる。
【写真】「お腹痛いwww」高嶋ちさ子が作った父＆姉のAI動画
ちさ子が公開したAIで作られたと思われる動画には、弘之さんと未知子さんの姿が映しだされており、軽快な音楽に合わせて表情を作り、全身を使って踊っている。
この動画に、ファンからはほかにも、「大爆笑 好きだー」「ちさ子パパ凄いことになってるw」「お父さんとお姉さんで遊んでるぅ」「流石AI 使いこなしてますね」などの声が寄せられている。
弘之さん、未知子さん、ちさ子の兄・太郎さんの“高嶋ファミリー”はたびたび、日本テレビ系『1周回って知らない話』に出演。家族旅行に密着されるなど、飾らない家族のやりとりが人気を博している。
