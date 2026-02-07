【ワシントン＝池田慶太】米共和党のトランプ大統領は５日夜、自身のＳＮＳで、黒人初の米国大統領に就いたオバマ元大統領（民主党）とミシェル夫人を類人猿に見立てた人種差別的なアニメーション動画を投稿した。

身内の共和党内からも反発が上がり、翌日に削除したものの、非難の声は広がり続けている。

投稿したのは、２０２０年大統領選で不正が行われたとする陰謀論に関する映像。この終盤に、オバマ夫妻の顔とゴリラやオランウータンのような体が合成され、ジャングルを背景に踊るアニメ動画が差し込まれていた。米国では、奴隷制の時代から黒人を類人猿になぞらえ、人間性を否定してきた歴史がある。

上院で唯一の黒人共和党議員であるティム・スコット氏はＸ（旧ツイッター）で、「これはホワイトハウスから出てきたものの中で最も人種差別的だ。削除するべきだ」と痛烈に批判。他の共和党議員からも「容認できない」「謝罪すべきだ」などの声が上がり、投稿は６日昼までに削除された。

米メディアによると、ホワイトハウスは職員が大統領に知らせずに「誤って」投稿したと釈明している。削除前、キャロライン・レビット大統領報道官は、トランプ氏をジャングルの王様、民主党員を映画「ライオンキング」のキャラクターに見立てたインターネット上の加工動画の引用と説明し、投稿を擁護した。