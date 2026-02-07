爆発のあったイスラマバードのモスクの外で警備に立つ治安要員/Farooq Naeem/AFP/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）パキスタンの首都イスラマバードのシーア派モスク（イスラム教礼拝所）で6日、金曜礼拝中に自爆テロが発生し、当局によると少なくとも31人が死亡、169人が負傷した。

これは2023年1月に北西部ペシャワルのモスクで100人以上が死亡した爆発以来、同国で最悪の攻撃となった。

「礼拝を始めたばかりの時に銃声が聞こえ、続いて大きな爆発音が聞こえた」と、モスクの礼拝者、サイード・アミール・フセイン・シャーさん（47）はCNNに語った。

「私も負傷した。当時、モスクのホールには400人以上の礼拝者がいて満員だった」

パキスタンでは近年、過激派の勢力が高まっているが、厳重に警備された首都での攻撃は減少している。 昨年11月にイスラマバードで発生した爆弾テロでは12人が死亡し、同市での過去20年で最悪の自爆攻撃となった。

襲撃後の映像には、血まみれの遺体がモスクの床に横たわり、周囲にガラスの破片や瓦礫（がれき）が散らばる様子が映し出されていた。

イスラマバードの米国大使館はこの襲撃を非難。「民間人や礼拝所に対するテロ行為と暴力は容認できない」と、X（旧ツイッター）に投稿した。「パキスタンの人々には安全と尊厳、そして恐れることなく信仰を実践できる権利がある」

パキスタンのザルダリ大統領は、罪のない民間人を標的にした行為は「人道に対する罪」であり、国全体が「被害を受けた家族と肩を並べて」立ち上がっていると述べた。AP通信が報じた。

アフガニスタンの外務省も、イスラム教および人道的価値観に反するものとしてこの攻撃を非難した。

警察筋によると、事件の初期捜査では反政府武装組織「パキスタン・タリバン運動（TTP）」の犯行とみられていたが、TTPは声明を発表し、攻撃とは「一切関係がない」と述べた。

声明ではTTPの攻撃対象について、パキスタンの治安機関及びその協力者と明確に特定されているとしている。