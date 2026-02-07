演歌歌手、石原詢子（58）が7日、インスタグラムを更新。石原は、6日に乳がんと診断されたことを公表しており、ファンからのエールに感謝を伝えた。

石原は「たくさんの方から心温まる励ましのメッセージをお送りくださったこと、心より御礼申し上げます」と感謝を伝え「報告させて頂きましたとおり、昨年の人間ドックを受けた際に『乳がん』が見つかり、手術を行いました。特殊型の乳がんで早急な手術を要すると言うことで、迅速に対応してくださった先生、そしてサポートしてくださった皆様に心より感謝申し上げます。術後の経過は良好で私は元気です!」と現状を報告した。

さらに「ですが、手術だけの治療で済ますことが出来ず、これから化学療法をはじめとする治療が始まります。正直、手術することよりも不安はありますが根っからの“動いていないと落ち着かない”性格ですので、治療中も楽しみを見つけて、病気のことをしっかり受け止めて治療して参ります」と心境を明かした。

続けて「また、今後は先生と相談し身体の具合をみつつお仕事の方も続けて行けたら・・と思っておりますが、まずは2月末から治療を優先してしばらくは専念して参ります」と今後についてつづり「ファンの皆様、また関係者の皆様にはご心配をおかけ致しますが完治に向けて頑張りますので見守って頂けたら幸いです。これからも引き続き、ご支援賜りますようよろしくお願い致します」と呼びかけた。

石原は「また、寒い日が続きますので皆様もどうぞお身体をご自愛頂きお健やかでありますように。すべての皆様に感謝いたします。心より、ありがとうございます 石原詢子」と再度感謝し、自身の名で投稿を結んだ。

6日、石原のアカウントで「弊社所属の石原詢子は昨年末に『乳がん』と診断されました。早期発見により初期段階ではありましたが担当医と相談し、無事に手術を済ませております」と所属事務所が発表した。