出川ガールズ美女、背中ざっくりゴージャスなドレス姿に反響
モデル・タレントの谷まりあが5日、自身のInstagramを更新し、ゴージャスな金色のドレス姿を公開した。
【写真】谷まりあ、無防備すぎる背中！ ドレス姿がきらびやか（全10枚）
同日、その年のビューティートレンドを象徴する著名人やアイテムを表彰する「Beauty of the year 2026」発表会が開催され、谷はアイ部門を受賞した。
谷はInstagramで「タレント部門、アイ部門を頂きました」と報告し「今年も内側から輝けるようにたくさん楽しい時間を過ごせますように」とまだはじまったばかりの2026年への抱負をつづった。
そんな谷は、発表会に黄金のドレス姿で出席した模様。背中がざっくりしたゴージャスなドレス姿に「とても綺麗です」「ナイスバディ〜」「まりあさん。バックショット世界一美しいです」といった称賛が寄せられている。
■谷 まりあ（たに まりあ）
1995年7月28日生まれ。東京都出身。『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）出川ガールズ、Abema／Netflix『恋愛ドラマな恋がしたい』レギュラーMCなど、数々の番組に出演。
引用：「谷まりあ」インスタグラム（@mariaaaa728）
【写真】谷まりあ、無防備すぎる背中！ ドレス姿がきらびやか（全10枚）
同日、その年のビューティートレンドを象徴する著名人やアイテムを表彰する「Beauty of the year 2026」発表会が開催され、谷はアイ部門を受賞した。
谷はInstagramで「タレント部門、アイ部門を頂きました」と報告し「今年も内側から輝けるようにたくさん楽しい時間を過ごせますように」とまだはじまったばかりの2026年への抱負をつづった。
■谷 まりあ（たに まりあ）
1995年7月28日生まれ。東京都出身。『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）出川ガールズ、Abema／Netflix『恋愛ドラマな恋がしたい』レギュラーMCなど、数々の番組に出演。
引用：「谷まりあ」インスタグラム（@mariaaaa728）