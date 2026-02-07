本当に70代!? アグネス・チャンのインスタに姉登場 若すぎる姉妹にビックリ
歌手でタレントのアグネス・チャンが6日、自身のInstagramを更新し、かつて歌手として活動していた姉アイリーンが表彰されたことを報告して祝福。コメント欄には「お二人ともお若い」「ツーショットが素敵過ぎます」といった反響が寄せられている。
【写真】本当に70代!? アグネス・チャンと姉の2ショット
アグネスは「姉が香港のトップブランドリーダー大賞を受賞しました」「本当におめでとうございます」「長年の努力の成果ですね」と報告。アイリーンは70年代に香港で歌手として活動し、テレビドラマにも出演。アグネスが日本での「ひなげしの花」のヒットなどで人気になると、妹のサポートに回っていた時期もある。
昨年8月に70歳を迎えたアグネス、アイリーンの若々しい2ショットに、コメント欄にはアイリーンを祝福する声のほか、「お二人ともお若い」「ツーショットが素敵過ぎます」といった反響が寄せられている。
引用：「アグネス・チャン」Instagram（＠agneschan1）
【写真】本当に70代!? アグネス・チャンと姉の2ショット
アグネスは「姉が香港のトップブランドリーダー大賞を受賞しました」「本当におめでとうございます」「長年の努力の成果ですね」と報告。アイリーンは70年代に香港で歌手として活動し、テレビドラマにも出演。アグネスが日本での「ひなげしの花」のヒットなどで人気になると、妹のサポートに回っていた時期もある。
昨年8月に70歳を迎えたアグネス、アイリーンの若々しい2ショットに、コメント欄にはアイリーンを祝福する声のほか、「お二人ともお若い」「ツーショットが素敵過ぎます」といった反響が寄せられている。
引用：「アグネス・チャン」Instagram（＠agneschan1）