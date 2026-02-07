『名探偵プリキュア！』第2話「天才登場！その名はジェット先輩！」、ガラスペンをなくして困っている作家を助けよう
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第2話「天才登場！その名はジェット先輩！」が、あす2月8日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】自称天才博士・ジェット先輩が登場 第2話予告映像
主人公・明智あんな（CV：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（CV：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
■第2話「天才登場！その名はジェット先輩！」あらすじ
1999年の世界に自分の家がないことにショックを受けたあんな（CV：千賀光莉）は、みくる（CV：本渡楓）に連れられ、「名探偵プリキュアの先輩」がいるというキュアット探偵事務所に向かう。ふたりの前にあらわれた自称天才博士で222歳の妖精・ジェットによって、「時空の妖精」であるポチタンがタイムスリップの原因であること、しかし、力を使いきって赤ちゃんの姿になってしまったことを知る。あんなとみくるが手に入れた「マコトジュエル」を多く集めれば、ポチタンが元の姿に戻り、あんなも元の世界に戻れるかもしれない。
あんなとポチタンが探偵事務所で夜を明かした翌日、再びみくるがやってくるが、すれ違いざまにポチタンがあんなを引っ張って外へ飛び出していく。みくるに続いてジェットも後を追い、パティスリーにたどり着いた。そこでは、作家の来栖エリザが愛用のガラスペンをなくして困っていた。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
