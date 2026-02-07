水ダウ「名探偵津田」出演美女・仲俣由菜、ミニスカ制服からスラリ美脚「現役にしか見えない」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/02/07】女優の仲俣由菜が2月5日、自身のInstagramを更新。撮影のオフショットとして女子高生の制服姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】水ダウ「名探偵津田」話題美女「スタイル抜群」ミニスカ制服姿
チロルチョコ株式会社の公式SNSで公開されているドラマ「名探偵チロル」に出演している仲俣。「第5話 ましろのドタバタバレンタインにナコ役で 出演させて頂いています」とつづり、共演した俳優の内藤煌成、安原琉那、西山蓮都との4ショットを公開している。ブランコを背景にしたオフショットでは、制服のチェックのスカートからスラリと細い脚がのぞいている。また、主役の「名探偵チロル」こと知良るいと役を演じた内藤について「にしてもるいとくん、、本当に可愛くて癒しすぎる」と溶けた顔の絵文字とともにコメントも添えている。
この投稿は「現役にしか見えない」「スタイル抜群」「眼福」「制服姿可愛すぎる」「脚細い」「笑顔にキュンキュンする」「名探偵といえば由菜ちゃんの出番」などと反響を呼んでいる。仲俣は2002年4月23日生まれ、富山県出身。オスカープロモーションに所属しており、テレビ番組、CM、WEBドラマなど幅広いメディアに出演し活動の場を広げている。TBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜22：00〜）の人気企画「名探偵津田」では番組AP高木として出演し、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】水ダウ「名探偵津田」話題美女「スタイル抜群」ミニスカ制服姿
◆仲俣由菜、ショートドラマ撮影オフショ公開
チロルチョコ株式会社の公式SNSで公開されているドラマ「名探偵チロル」に出演している仲俣。「第5話 ましろのドタバタバレンタインにナコ役で 出演させて頂いています」とつづり、共演した俳優の内藤煌成、安原琉那、西山蓮都との4ショットを公開している。ブランコを背景にしたオフショットでは、制服のチェックのスカートからスラリと細い脚がのぞいている。また、主役の「名探偵チロル」こと知良るいと役を演じた内藤について「にしてもるいとくん、、本当に可愛くて癒しすぎる」と溶けた顔の絵文字とともにコメントも添えている。
◆仲俣由菜の投稿に反響
この投稿は「現役にしか見えない」「スタイル抜群」「眼福」「制服姿可愛すぎる」「脚細い」「笑顔にキュンキュンする」「名探偵といえば由菜ちゃんの出番」などと反響を呼んでいる。仲俣は2002年4月23日生まれ、富山県出身。オスカープロモーションに所属しており、テレビ番組、CM、WEBドラマなど幅広いメディアに出演し活動の場を広げている。TBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜22：00〜）の人気企画「名探偵津田」では番組AP高木として出演し、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】