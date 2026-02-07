『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』最終話「我ら、ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー！」、吠は戦いの先に自分が望むものを見つけ出す
冬野心央が主演を務める、スーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の最終話「我ら、ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー！」が、あす2月8日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】吠がテガソードに告げる“願い”とは？ 最終話予告
本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュウ）》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語となる。これまでの50年を超越する“ナンバーワン”の感動を生み、次の50年に向けて先陣を切る“ナンバーワン”の作品を目指す。
ゴジュウウルフ／遠野吠役を冬野心央、ゴジュウレオン／百夜陸王役を鈴木秀脩、ゴジュウティラノ／暴神竜儀役を神田聖司、ゴジュウイーグル／猛原禽次郎役を松本仁、ゴジュウユニコーン／一河角乃役を志田こはく、ゴジュウポーラー／熊手真白役を木村魁希が演じる。
■最終話「我ら、ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー！」あらすじ
まさかの形で指輪争奪戦のナンバーワンになった吠（冬野）の前に、ファイヤキャンドル（三本木大輔）が再び現れた。その目的はもちろん、因縁の戦いに決着をつけること。ケモノのように激しく戦うなかで、吠はゴジュウジャーの面々と過ごした日々を思い返す。陸王（鈴木）、竜儀（神田）、禽次郎（松本）、角乃（志田）、真白（木村）は、はぐれ者として生きてきた自分にとってどんな存在だったのか？ 戦いの先に自分が望むものとは？ その答えにたどり着いた吠は、ついにテガソード（声：梶裕貴）へ自分の願いを告げる！
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】吠がテガソードに告げる“願い”とは？ 最終話予告
本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュウ）》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語となる。これまでの50年を超越する“ナンバーワン”の感動を生み、次の50年に向けて先陣を切る“ナンバーワン”の作品を目指す。
■最終話「我ら、ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー！」あらすじ
まさかの形で指輪争奪戦のナンバーワンになった吠（冬野）の前に、ファイヤキャンドル（三本木大輔）が再び現れた。その目的はもちろん、因縁の戦いに決着をつけること。ケモノのように激しく戦うなかで、吠はゴジュウジャーの面々と過ごした日々を思い返す。陸王（鈴木）、竜儀（神田）、禽次郎（松本）、角乃（志田）、真白（木村）は、はぐれ者として生きてきた自分にとってどんな存在だったのか？ 戦いの先に自分が望むものとは？ その答えにたどり着いた吠は、ついにテガソード（声：梶裕貴）へ自分の願いを告げる！
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。