『仮面ライダーゼッツ』第21話「溢れる」、子どもたちを悪夢から救い出せ！
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第21話「溢れる」が、あす2月8日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ゼッツはベビーナイトメアに戦いを挑む 第21話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第21話「溢れる」あらすじ
不特定多数の子供たちが同じ夢を見ているのか？調査を始めた莫（今井）は、同じ夢を見た子供たちにある共通点があることを見出す。
再び夢の世界へ入った莫は心の扉の向こうに広がる恐ろしい悪夢の結末を目にする。子供たちが危ない！莫はゼッツ変身、ベビーナイトメアに戦いを挑むが…！？
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】ゼッツはベビーナイトメアに戦いを挑む 第21話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第21話「溢れる」あらすじ
不特定多数の子供たちが同じ夢を見ているのか？調査を始めた莫（今井）は、同じ夢を見た子供たちにある共通点があることを見出す。
再び夢の世界へ入った莫は心の扉の向こうに広がる恐ろしい悪夢の結末を目にする。子供たちが危ない！莫はゼッツ変身、ベビーナイトメアに戦いを挑むが…！？
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。