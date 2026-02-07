今年結成15周年・メジャーデビュー10周年を迎えるSHE’Sの新曲「Good Life」が、TVドラマ『ぴーすおぶせーふ』（日本テレビ／3月10日(火)〜放送開始）のオープニングテーマに起用されることが決定した。

ドラマ『ぴーすおぶせーふ』は基俊介(IMP.)・佐々木美玲・落合モトキがトリプル主演を務め、3月10日(火)から放送スタートを迎える。発表にあわせ公開されたドラマ予告動画では、楽曲をいち早く聴くことができる。ドラマのために書き下ろされた「Good Life」は、SHE’Sらしい透明感のあるメロディーとドラマとリンクした歌詞が聴きどころだ。

「Good Life」のリリースは今後発表予定。

■SHE’Sコメント

歳を重ねる毎に、”変わらない”ということの居心地の良さの虜になってしまうけれど、なんだかんだ変わっていく渦中に迷い込んだら楽しかったりする。事なかれ主義の3人が環境の変化に出逢いどんな言葉を発していくのか、楽しみにしています。

SHE’S 井上竜馬(Vo./Key)

■ドラマ『ぴーすおぶせーふ』

放送日時：日本テレビ2026年3月10日(火)スタート毎週火曜 24時59分（初回は25時09分）

※放送時間は変更になる可能性がございます

※関東ローカルにて放送

※放送終了後Hulu／TVerで見逃し配信 出演：基俊介(IMP.) 佐々木美玲 落合モトキ

田辺桃子 吉田ウーロン太

柊木陽太 wink first （TRAINEE） 愛来

山崎樹範

脚本：宮本武史

音楽：牧戸太郎

監督：保母海里風 船谷純矢

企画・プロデュース：横山祐子

プロデューサー：梅澤宏和 柳内久仁子 木口洋介

制作：植野浩之 島田総一郎 永井英樹

制作協力：unicos

製作著作：日本テレビ 日テレ アックスオン ■公式HP

https://www.ntv.co.jp/pos/ ■公式SNS

ドラマ公式X：https://x.com/poc_ntv

ドラマ公式Instgram：https://www.instagram.com/poc_ntv/ ■舞台『ぴーすおぶせーふ』

公演日時：2026年6月某日

公演場所：東京、大阪

※公演に関する詳細情報は、続報をお待ちください 出演：基俊介(IMP.) 佐々木美玲 落合モトキ ほか

脚本：宮本武史

■公式ハッシュタグ

＃ぴーすおぶせーふ ＃​ぴーす2

◾️＜SHEʼS UNION Tour 2026＞ 2026年

2月22日（日）名古屋 DIAMOND HALL

open 16:30 / start 17:30

guest：レトロリロン 2月23日（月・祝）大阪BIGCAT

open 17:45 / start 18:30

guest：ねぐせ。 3月2日（月）Zepp Shinjuku (TOKYO)

open 17:30 / start 18:30

guest：NELKE ▼料金

スタンディング：￥5,500（税込）

※ドリンク代別途

※年齢制限：未就学児入場不可 小学生以上有料 ▼チケット一般発売

1月18日（日）10:00~

URL：https://tix.to/UNION2026

■＜SHE’S in Billboard Live＞

4月12日(日) ビルボードライブ横浜

第1部 open14:00 / start 15:00

第2部 open17:00 / start 18:00

4月19日(日)ビルボードライブ大阪

第1部 open14:00 / start 15:00

第2部 open17:00 / start 18:00 料金：サービスエリア￥8,900〜 / カジュアルエリア￥8,400〜(※1drink付)

【全席チケット型アクリルキーホルダー付き】

※全て税込料金。

※ご飲食代は別途ご精算となります。

※お席には指定料が必要な席種がございます。詳細は以下会場HPにてご確認ください。

・Billboard Live YOKOHAMA

http://www.billboard-live.com/club/y_index.html

・Billboard Live OSAKA

http://www.billboard-live.com/club/o_index.html ■チケット販売

公演特設サイト：https://fc.she-s.info/feature/shes_billboardlive