ヨコオデイリーフーズが運営する「こんにゃくパーク」は、2026年春夏の新商品として、『ミニこんにゃくゼリー』17アイテムおよび『スティックシャーベット』10アイテムの新ラインアップを2026年2月1日より発売しました。

個包装で持ち運び・シェア・保存がしやすく、国産果汁を使用した味わいで毎日取り入れやすいデザートとして人気のシリーズです。

2026年春夏は、従来の特長はそのままに、サイズバリエーションを拡充しました☆

こんにゃくパーク『ミニこんにゃくゼリー』『スティックシャーベット』

発売日：2026年2月1日

価格：432円〜1,620円（税込）

販売場所：こんにゃくパーク施設、こんにゃくパークオンラインショップ、全国のスーパー店頭

日常のおやつからレジャーやスポーツ時の補給など、用途に応じて選びやすいラインアップです。

サイズバリエーションを拡充し、個包装設計により外出先やシェアシーンでも使いやすくなっています。

国産果汁を使用した味わいで、日常的に取り入れやすいデザートです！

『こんにゃくミニゼリー』について

手軽に食べられる個包装タイプのこんにゃくゼリーに、1個当たり10億個の乳酸菌を配合。

ひと口で食べられる量のため、一度にたくさん食べられない運動時や外出先でも取り入れやすい設計です。

スポーツ時の栄養補給や部活動での差し入れ、お子様のおやつ、お弁当のちょい足しデザートとしても使いやすく、低カロリーで夜の勉強時や夜食にも適しています。

こんにゃくミニゼリー（18個入）

価格：432円（税込）

味：長野シャインマスカット、宮崎マンゴー、北海道メロン、青森りんご、山梨ぶどう、黒蜜こんにゃくわらび餅風

お子様のおやつとして自宅に常備しやすいサイズです。

国産果汁を使用した6種類の味が楽しめます☆

こんにゃくミニゼリー（450g入り・約30個）

価格：702円（税込）

味：長野県産シャインマスカット、宮崎県産マンゴー、北海道産メロン、青森県産りんご、山梨県産ぶどう、黒蜜こんにゃくわらび餅風

家族や友人など、複数人でシェアして食べるのに最適なサイズ。

個包装なので、食べたい分だけ取り出せて便利です！

フルーツBOXゼリー（1,000g入り・約62〜68個）

価格：1,620円（税込）

味：長野県産シャインマスカット、宮崎県産マンゴー、北海道メロン、青森県産りんご、山梨県産ぶどう

差し入れ・ギフトとして使いやすいBOX仕様です。

大容量で、イベントやパーティーでのシェアにぴったり☆

『スティックシャーベット』について

冷凍庫で凍らせて食べるスティックタイプのシャーベット。

常温保存・持ち運びができ、購入後に凍らせるため、猛暑でも溶ける心配なく買い物ができるのが特長です。

凍らせても固くなりにくい食感で、おやつにちょうどよい食べきりサイズに加え、シェアしやすい大容量タイプもラインアップ。

こんにゃく粉を使用しています！

スティックシャーベット（12個入）

価格：432円（税込）

味：長野シャインマスカット、山梨ぶどう、瀬戸内レモン、宮崎マンゴー、沖縄パイン

自宅や職場の冷凍庫に常備しやすい12個入。

国産果汁を使用した5種類の味が楽しめます☆

スティックシャーベット（450g・約21個）

価格：702円（税込）

味：長野シャインマスカット、山梨ぶどう、瀬戸内レモン、宮崎マンゴー、沖縄パイン

差し入れや大人数でシェアするのにちょうどいい大容量パック。

個包装なので、好きな時に好きな味を選んで食べられます！

購入場所

『ミニこんにゃくゼリー』、『スティックシャーベット』は、こんにゃくパーク施設およびこんにゃくパークオンラインショップ、全国のスーパー店頭でお買い求めいただけます。

こんにゃくパークでは、工場見学やこんにゃくバイキング、こんにゃく手作り体験など、こんにゃくの魅力を楽しく体感できる施設として人気です☆

国産果汁を使用し、個包装で持ち運び・シェア・保存がしやすい『ミニこんにゃくゼリー』と『スティックシャーベット』。

2026年春夏はサイズバリエーションが拡充され、日常のおやつからスポーツ時の補給、差し入れまで、用途に応じて選びやすくなりました。

乳酸菌配合で低カロリーなこんにゃくゼリーと、凍らせても固くなりにくいスティックシャーベットで、毎日のデザートタイムを楽しんでみてください！

こんにゃくパーク『ミニこんにゃくゼリー』『スティックシャーベット』の紹介でした。

