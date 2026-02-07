『ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories』チケット一般発売開始
スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の世界観を体感できる展覧会「ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories」が、3月6日から東京・六本木ミュージアムで開催される。本日2月7日正午より、全日日時指定制チケットの一般発売がスタートした。
【画像】来場者特典のホログラムカードや展覧会オリジナルグッズ
本展は、ディズニー作品の悪役“ヴィランズ”にインスパイアされたキャラクターが登場する『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の期間限定イベントをテーマに構成。ゲーム内で展開されてきた数々のシーズンイベントを、展示を通して追体験できる内容となっている。
会場入口では、装飾と映像で再現された「オンボロ寮」の空間が来場者を出迎え、そこからメイン展示となるイベントエリアへと誘う。展示では、背景美術や設定資料に加え、イベントを象徴する小物や衣装の再現展示、写真撮影が楽しめるフォトスポットも用意されている。
展示されるイベントは、『ハッピービーンズデー 〜黄金の竪琴を奪還せよ！〜』『フェアリーガラ 〜春を呼ぶ妖精たちの祝祭〜』『星に願いを 〜Dance and Wishes〜』『スケアリー・モンスターズ！ 〜Screaming halloween show〜』『バルガスCAMP！〜スプリング・ハプニング〜』『ハッピービーンズデー〜竪琴無用の場外乱闘！〜』『スケアリー・モンスターズ！ 〜Endless halloween night〜』『バルガスCAMP！〜ハプニング・リターンズ〜』の、計8つ。カードイラストや設定資料に加え、小物や衣装の再現アイテムの展示も見どころだ。
さらに、2025年10月29日から動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で独占配信されている『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の設定資料やアフレコ台本も展示予定。ゲームファンだけでなく、アニメから作品に触れた層も楽しめる構成となっている。
グッズコーナーでは、本展限定のオリジナルグッズをはじめ、再販商品として人気のゴーストカメラ風ショルダーポーチなど、多彩なラインナップとなる予定。
入場料（税込）は一般1800円、高校生1500円、小中学生1000円。ディズニー★JCBカードを提示すると、ゴールドカードは本人のみ入場無料＋同伴者1名まで割引料金、一般カードは本人＋同伴者1名まで割引料金で入場できる（当日会場窓口でそれぞれのカードを提示するだけで優待・無料対応。各日時指定枠の最後尾から並んで入場できる。混雑時は待機する可能性あり）。来場者特典として、全7種のホログラムカードがランダムで1枚配布される。
東京会場終了後は、4月に名古屋、8月に大阪での巡回開催が決定している（※そのほかの巡回会場については順次発表予定）。
▼東京会場
会期：2026年3月6日（金）〜3月29日（日）
会場：六本木ミュージアム
▼愛知会場
会期：2026年4月17日（金）〜5月11日（月）
会場：名古屋PARCO
▼大阪会場
会期：2026年8月19日（水）〜8月31日（月）
会場：阪神梅田本店
■展覧会オリジナルグッズ
●アクリルスタンド（イベント衣装）全22種 各1500円（税込）
ゲーム内素材を使用したイベント衣装のアクリルスタンド。購入制限あり（1人各3点まで）。
●缶バッジコレクションvol.1＆vol.2（イベント衣装）※ランダム11種500円（税込）
ゲーム内素材を使用したイベント衣装の缶バッジコレクション。vol.1：ハーツラビュル〜オクタヴィネル寮生、vol.2：スカラビア〜ディアソムニア寮生。購入制限あり（1人22点もしくは2BOXまで）。
●アクリルスタンド （7章実装SSRカード）全11種 各1500円（税込）
ゲーム内素材を使用したメインストーリー7章で実装SSRカード衣装のアクリルスタンド。購入制限あり（1人各3点まで）。
●【再販商品】ゴーストカメラ風ショルダーポーチ 5800円（税込）
ゴーストカメラを再現したショルダーポーチ。購入制限あり（1人各3点まで）。
●【再販商品】ボールペン全7種 各2200円（税込）
マジカルペンをイメージしたボールペン。購入制限あり（1人各3点まで）。
●キャラファインマット（イベント衣装）全22種 5500円（税込）
ゲーム内素材を使用したイベント衣装のキャラファインマット。イベントごとにデザインが異なり、箔押し加工と豪華な仕様。購入制限あり（1人各1点まで）。
●【受注販売】キャラファイングラフ 2万5000円（税込）
『ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories』 キービジュアルを使用したキャラファイングラフ。購入制限あり（1人各3点まで）。
●オイル入りオーナメント全7種 3500円（税込）
黒いインクが入ったオイル入りオーナメント。購入制限あり（1人各2点まで）。
●キャンディ全2種 １500円（税込）
グリムとルチウスのモチーフをデザインしたキャンディ。各3種のフレーバーが楽しめる。購入制限あり（1人各3点まで）。
●ティーセット 2500円
各イベントをイメージした4種のティーセット。購入制限あり（1人各3点まで）。
●スライドミラーチャーム 全2種 1800円（税込）
ラメ入りのスライドミラーチャーム。ミラーとしてはもちろん、カバンなどに付けてチャームとしても使用できる。購入制限あり（1人各2点まで）。
●ヘアクリップ 全2種 1500円（税込）
フロッキー加工が施されたグリムとルチウスのヘアクリップ。購入制限あり（1人各2点まで）。
●刺繍Tシャツ（M/L） 全2種 4000円（税込）
グリムとルチウスのワンポイントが入ったTシャツ。購入制限あり（1人各1点まで）。
●アニメーションA4クリアファイル 全2種 500円（税込）
『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』のオープニングとエンディングの場面写真を使用したA4クリアファイル。購入制限あり（1人各3点まで）。
●アニメーション4コマステッカーコレクション ※ランダム8種 500円（税込）
『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の「ツイステみに劇場」の場面写真を使用したステッカーコレクション。購入制限あり（1人各10点まで）。
