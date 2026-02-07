中国地方はどうなる？

気象庁によりますと、あす（８日）は、中国地方の上空約５０００メートルに氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まるでしょう。

【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島 雪雨シミュレーション

山陰では、７日昼過ぎから８日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達する見込みです。

※GSM（シミュレーション）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。





７日（土）

▶７日（土）～９日（月）中国・四国地方の雪雨シミュレーション画像

【中国地方】

中国地方では、短時間に降雪が強まり、８日明け方から夜のはじめ頃にかけて平地も含めた広い範囲で警報級の大雪となる見込みです。

７日６時から８日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

山陽 山地 ５０センチ

山陽 平地 １５センチ

山陰 山地 ６０センチ

山陰 平地 ３０センチ



が予想されています。

８日（日）

気象庁によりますと、



【中国地方】

８日６時から９日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

山陽 山地 ５０センチ

山陽 平地 ３０センチ

山陰 山地 ７０センチ

山陰 平地 ４０センチ



が予想されています。

８日（日）午後

９日（月）

９日（月）午後

