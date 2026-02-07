ニッチェ江上、食わず嫌いな息子が初挑戦した手料理「最初は警戒して匂いもクンクンして」

お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が6日に自身のアメブロを更新。食わず嫌いな息子が初挑戦した手料理について明かした。

この日、江上は「始発の新幹線に乗り、ロケ場所へ」と早朝から仕事へ向かったことを報告。朝4時に起床した際、自身のアラームで息子も起きてしまったといい「『ママが仕事行ってからまた寝る』と、支度の時間だけ一緒にいてくれました」と明かした。

続けて、玄関まで見送りに来てくれた息子から「『気をつけて行ってきてね。ケガとかしないでね。あと、負けないでね！』と言っていた」と心強いエールを送られたことを報告。「とっちゃんの中ではまだTHE Wが終わってないのかもしれません」とお茶目につづり「でも凄く嬉しかったな〜」と喜びを噛み締めた。

また「チーズやクリームが苦手で、グラタンやシチューなども食わず嫌いだったとっちゃん」だったが、最近クリームパスタの写真を見て「『これ食べてみたい！』と言っていた」ことをきっかけに、初めてカルボナーラを作ったことを写真とともに紹介。「チーズ大好き娘のさっちゃんは、言わずもがなバクバク食べてくれて」と娘の様子を伝える一方、息子は「最初は警戒して匂いもクンクンしていました」と報告した。

しかし、ひと口食べると「『おかわりある！？』と、美味しそうに食べてました」と息子の反応を明かし「苦手を少しずつ克服していく姿は、頼もしいしカッコいいぜ」と感激した様子でコメント。「今度はグラタンにもチャレンジしてみようかな〜」と意欲をつづり、ブログを締めくくった。