　２月６日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（WEST）第１節でヴィッセル神戸と京都サンガF.C.がサンガスタジアム by KYOCERAで対戦。試合は１−１と90分で決着がつかず、特別大会のレギュレーションに基づきPK戦へ。神戸がGK前川黛也の２本のPKストップなどもあり、４−１で勝利した。

　この一戦で判定を巡って注目を集めたのが、京都のFWラファエル・エリアスのプレーだ。

　京都が１点ビハインドで迎えた53分、敵陣右サイドでR・エリアスと神戸のDFマテウス・トゥーレルが競り合う。激しいデュエルの末、R・エリアスが抜け出して逆サイドを駆け上がっていたFWマルコ・トゥーリオへラストパス。M・トゥーリオが右足のダイレクトシュートでネットを揺らした。
 
　焦点となったのは、R・エリアスのM・トゥーレルへのチャージ。左手で相手を押し倒すようにも見えたが、ファウルにはならなかった。

　このジャッジに、現役時代は柏や千葉、東京Vで活躍した元日本代表DFの近藤直也氏が反応。自身のXで得点シーンの動画を引用し、こう見解を示している。

「このライン際のコンタクトのシーン 自分がこのDFの選手だったら、 後ろからかなり押されてるけどこれファールにならないの？ となりそうだなぁ、、」

　自らの経験を踏まえて疑問を呈した。

【動画】京都の同点の場面。直前のタッチライン際の攻防に元日本代表DFが見解

 