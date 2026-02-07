フォルティウスは開会式でどこに!?　近江谷杏菜「私たちなりの方法で開会式に参加」　胸打たれるファン続出【冬季五輪】

カーリング女子日本代表「フォルティウス」のメンバー(C)産経新聞社

ミラノ・コルティナ五輪の開会式が現地時間2月6日に行われた。カーリング女子日本代表「フォルティウス」の5人は、現地には姿がなかったが、心一つにテレビ越しで参加した。

メンバーは相次いで、インスタグラムを更新。小林未奈は「オリンピック開幕！スイスで調整中のためテレビ越しで開会式参加しました」と記した。日本代表が開会式で入場する場面を映し出したテレビを背に、メンバー5人も、日本代表の公式ウエアを身にまとい、笑顔を見せる写真を投稿した。

また、近江谷杏菜も同じ写真を掲載。「私たちなりの方法で開会式に参加」と書き込んだ。現地には駆け付けられなくても、現地には駆け付けられなくても、日本代表として思いを一つに。その心意気が伝わってきた。