フォルティウスは開会式でどこに!? 近江谷杏菜「私たちなりの方法で開会式に参加」 胸打たれるファン続出【冬季五輪】
カーリング女子日本代表「フォルティウス」のメンバー(C)産経新聞社
ミラノ・コルティナ五輪の開会式が現地時間2月6日に行われた。カーリング女子日本代表「フォルティウス」の5人は、現地には姿がなかったが、心一つにテレビ越しで参加した。
【写真】テレビ越しに開会式に“参加”したフォルティウス5人をチェック
メンバーは相次いで、インスタグラムを更新。小林未奈は「オリンピック開幕！スイスで調整中のためテレビ越しで開会式参加しました」と記した。日本代表が開会式で入場する場面を映し出したテレビを背に、メンバー5人も、日本代表の公式ウエアを身にまとい、笑顔を見せる写真を投稿した。
また、近江谷杏菜も同じ写真を掲載。「私たちなりの方法で開会式に参加」と書き込んだ。現地には駆け付けられなくても、現地には駆け付けられなくても、日本代表として思いを一つに。その心意気が伝わってきた。
この様子に感激するファンも多く、コメント欄には「日本チームのアシックスの赤いウェア、似合ってます！みんな可愛い！」「ここまで徹底できるところに感動しました」「昔から知ってるから嬉しいよ」「オリンピックをまるごと楽しんじゃいましょう」といった反応が寄せられた。
フォルティウスは12日にスウェーデンとの初戦を迎える。1次リーグは10チームによる総当たり戦だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
