【図形クイズ】四角形は全部で何個あるでしょう？ 二重の枠に隠れた形を見抜こう
図形の中に隠れている四角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！
今回は、おなじみの十字に区切られた正方形の外側に、さらにもう1つの枠が重なった形です。
ヒント：内側の十字で区切られたエリアには、重なり合ってできる形が複数あります。そして、一番外側を大きく囲んでいる「あの形」を忘れていませんか？
▼解説
見落としを防ぐために、図形を「内側」と「外側」に分けて整理しましょう。
1. 内側のエリア（十字で区切られた部分）
ここには、以下の合計 9個 の四角形が隠れています。
・最小の正方形：4個
・2つ繋がった長方形：4個（縦に2つ、横に2つ）
・内側エリア全体の正方形：1個
2. 外側のエリア
・一番外側を囲んでいる大きな正方形：1個
これらをすべて合計すると、 9+1=10 個になります。
細かい部分に集中すると、全体を包む大きな要素をうっかり見落としてしまいがちです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
