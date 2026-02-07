「ついに」人気YouTuber、“オーダーしてた結婚指輪”公開！ 夫との着用ショットも披露「素敵です」
チャンネル登録者数27万人超えの2人組YouTuber「マリンパッパ~MARINPAPPA~」のMANAMIさんは2月5日、自身のInstagramを更新。夫との結婚指輪ショットを披露しました。
また、「嬉しい可愛い毎日つける大事にするぅ」と喜びをあらわにし、「@shotaro_ogawa13 ありがとう」と夫への感謝も。長く待ち望んでいた指輪がついに手元に届き、幸せいっぱいの様子が伝わってきます。
「うれしい可愛い毎日つける大事にするぅ」MANAMIさんは「オーダーしてた結婚指輪、届いた…」とつづり、夫婦の指に結婚指輪をはめたモノクロ写真を1枚載せています。自身の手を夫の手に優しく添えていて、シンプルながらも温かみのあるショットです。永遠の愛を象徴するような美しい瞬間が切り取られています。
結婚報告MANAMIさんは、1月14日に「【ご報告】」「この度、兼ねてよりお付き合いしていた方と令和7年10月13日に入籍いたしました」と、結婚の報告をしていました。ファンからは、「結婚おめでとうございます」「美しいです」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
