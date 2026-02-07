椿鬼奴、夫・グランジ大とのお揃いパーカー姿が話題「微笑ましい」「雰囲気似てる」
【モデルプレス＝2026/02/07】お笑いタレントの椿鬼奴が2月6日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いトリオ・グランジの佐藤大との夫婦2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】人気芸人夫婦「雰囲気似てる」お揃いパーカー姿
鬼奴は「夫婦でシンディローパーコーデで秋田に向かってます！」と報告し、米歌手のシンディ・ローパーのロゴ入りのお揃いの黒パーカー姿で、新幹線の車内で並んで座る夫婦2ショットを投稿。「なんとABS秋田放送『ぶらり雪中、秋田夫婦酒。』第3弾の放送が決定しまして」とつづり、「今晩、秋田駅前〜川反を飲み歩きます 見かけたらぜひ手を振ってくださいね〜！」と呼びかけ、仲睦まじい様子で秋田へと向かう姿を見せた。
この投稿に、ファンからは「雰囲気似てる」「理想の夫婦」「お揃いコーデが微笑ましい」「シンディ・ローパー愛が爆発してる」「仲良しっぷりに癒される」「放送が楽しみすぎる」「秋田ロケ頑張ってください」といった声が寄せられている。椿鬼奴は2015年5月にお笑いトリオ・グランジの佐藤大と結婚した。（modelpress編集部）
