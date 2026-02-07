俳優パク・ボゴム、収録中に流血…理髪店でカットに苦戦、汗びっしょりな姿で傷を隠す

俳優パク・ボゴムは、理髪店の経営初日から怪我をした。

去る2月6日、韓国で放送されたバラエティ番組のtvN『ボゴムマジカル』（原題）2話では、パク・ボゴム、俳優イ・サンイ、クァク・ドンヨンが、田舎村で理髪店を開く様子が捉えられた。

【話題】兵役中に理容師資格を取得したパク・ボゴム

最初の来客でカットを始めたパク・ボゴムは、カットを待つ行列ができると焦り始めた。スピードを上げた彼は、うっかりハサミで手を切ってしまい、「カラー剤を混ぜてくる」と話し、席を立った。

（写真＝tvN）パク・ボゴム

その後、ティッシュで血を拭き取った彼は「上手くやりたいのに、時間が足りず、余裕がなくて悔しかった」と語り、傷を隠した理由を明かした。

汗をびっしょりかきながら、客を迎え続けたパク・ボゴムは、「軍隊で切るときと年配の方の髪を切るときでは違うから」と思い通りにいかないもどかしさを吐露した。

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。