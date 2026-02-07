ミラノ五輪は７日、第２日の競技が行われる。

スノーボード男子ビッグエア決勝に日本勢４人が登場する。１月下旬の冬季Ｘゲームで２連覇した２０歳の荻原大翔（ひろと、ＴＯＫＩＯインカラミ）は、５日の予選を首位通過。３位の木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）や長谷川帝勝（たいが、ＴＯＫＩＯインカラミ）、木俣椋真（ヤマゼン）も表彰台を目指す。日本時間８日午前３時２５分からＮＨＫＥテレで放送。

ノルディックスキーのジャンプ女子個人ノーマルヒルは、同２時４０分からＮＨＫ総合で放送。今季Ｗ杯６勝と好調の丸山希（北野建設）が五輪初出場でメダルを狙い、４度目の五輪に臨む高梨沙羅（クラレ）の奮闘も期待される。伊藤有希（土屋ホーム）、勢藤優花（オカモトグループ）ら日本勢４人が出場する。

スピードスケートは、日本勢の先陣を切って女子３０００メートルに堀川桃香（富士急）が出場。ＮＨＫ総合で７日午後１１時５５分から放送する。

３日間で争うフィギュアスケート団体は２日目。鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が登場する男子ショートプログラム、「うたまさ」こと吉田唄菜、森田真沙也（ともに木下アカデミー）組が出場するアイスダンス・フリーが行われ、テレビ朝日で８日午前３時３０分、ＮＨＫＢＳで同３時４０分から放送予定。