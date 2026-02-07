◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂグループ▽第１節 甲府―福島（７日・ＪＩＴス）

Ｊ３福島に今季加入した元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が、開幕・甲府戦の先発メンバーに名を連ねた。

１２時時点で気温は１度で小雪の舞う中、敵地のピッチに立てば、Ｊリーグの最年長出場記録を５８歳３４６日に更新。Ｊでの出場は２１年３月１０日浦和戦（埼玉）以来、１７９５日ぶりとなる。

福島の先発メンバーは次の通りで、先発メンバーで最年長の２０歳ＤＦ千葉虎士と三浦は３８歳差となる。川崎から加入したＧＫ鄭成龍も名を連ねた。

【福島】

▽ＧＫ

鄭成龍（４１）

▽ＤＦ

安在達弥（２９）

藤谷匠（３０）

當麻颯（２３）

千葉虎士（２０）

▽ＭＦ

針谷岳晃（２７）

中村翼（２３）

狩野海晟（２３）

▽ＦＷ

芦部晃生（２４）

三浦知良（５８）

岡田優希（２９）

※かっこ内は年齢。

カズの起用を決断した福島の寺田周平監督（５０）は４日の練習後に「うちのチームは、いい距離感でやるサッカー。細かいところの関わりは、トレーニングマッチ含め、すごくいい形で関わってくれているので、すごくフィットはしているんじゃないかと思っています」と話した。さらに指揮官は、競争はあると前置きした上で「（福島のスタイルは）昔のヴェルディ（川崎）とか、ああいうのに近い、とおっしゃっていた。時間帯、出場時間やどのタイミングがいいかは、ここから考えていきたい。出たら周りとうまく関わってくれると思うので、よりゴールに近いところでプレーしてもらえたら」と期待を寄せていた。