　◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂグループ▽第１節　甲府―福島（７日・ＪＩＴス）

　Ｊ３福島に今季加入した元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が、開幕・甲府戦の先発メンバーに名を連ねた。

　１２時時点で気温は１度で小雪の舞う中、敵地のピッチに立てば、Ｊリーグの最年長出場記録を５８歳３４６日に更新。Ｊでの出場は２１年３月１０日浦和戦（埼玉）以来、１７９５日ぶりとなる。

　福島の先発メンバーは次の通りで、先発メンバーで最年長の２０歳ＤＦ千葉虎士と三浦は３８歳差となる。川崎から加入したＧＫ鄭成龍も名を連ねた。

　【福島】

　▽ＧＫ

　鄭成龍（４１）

　▽ＤＦ

　安在達弥（２９）

　藤谷匠（３０）

　當麻颯（２３）

　千葉虎士（２０）

　▽ＭＦ

　針谷岳晃（２７）

　中村翼（２３）

　狩野海晟（２３）

　▽ＦＷ

　芦部晃生（２４）

　三浦知良（５８）

　岡田優希（２９）

　※かっこ内は年齢。

　カズの起用を決断した福島の寺田周平監督（５０）は４日の練習後に「うちのチームは、いい距離感でやるサッカー。細かいところの関わりは、トレーニングマッチ含め、すごくいい形で関わってくれているので、すごくフィットはしているんじゃないかと思っています」と話した。さらに指揮官は、競争はあると前置きした上で「（福島のスタイルは）昔のヴェルディ（川崎）とか、ああいうのに近い、とおっしゃっていた。時間帯、出場時間やどのタイミングがいいかは、ここから考えていきたい。出たら周りとうまく関わってくれると思うので、よりゴールに近いところでプレーしてもらえたら」と期待を寄せていた。