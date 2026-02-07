桃井かおり、トッピング豊かなお手製うどんに反響 夫のリクエストで“温・冷”作り分け「具だくさん」「どちらもとっても美味しそう」
俳優の桃井かおりが5日、自身のインスタグラムを更新。具だくさんな手作りうどんが並ぶ、食卓の写真を披露した。
【写真】「具だくさん」 夫のリクエストで“温・冷”作り分けたお手製うどん披露の桃井かおり
桃井は、「"ただ暖かいうどん！"な連れと"ただ冷たい大根おろしうどん"が食べたい我」と書き出し、夫と自身とで“気分”が分かれたことを紹介。「でもどちらも大切な1食」とし、「("ここで歩み寄る必要がどこにある？そうだね2種作りゃいいじゃん？)"うん？」と温かいうどん、冷たいうどんの2種類を用意したことを明かした。
写真には、れんこんや野菜の揚げ物、きのこ、青菜など、彩り豊かな具材がたっぷりとのったうどんが並び、手間ひまかけた一品であることがうかがえる。投稿には「#かおり飯」のハッシュタグも添えられている。
この投稿にフォロワーからは、「温かいのと冷たいのどちらもとっても美味しそう 揚げ物の種類がたくさんでいいですね」「具だくさん」「発想がね 脳の柔軟体操 オッケー」「毎回楽しみ かおりレストラン」「大正解です 熱い汁:大根おろし仲介役の蓮根さん」「素晴らしい んなめんどくさい事を 愛ですなぁ〜」「臨機応変大事ですよね」「根菜たちを揚げるひと手間 大切な1食！と思って我が子にも作らねばなと思いました」など、料理の工夫や心遣いを称賛する声が相次いでいる。
