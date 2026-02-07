京都･四条烏丸エリア初出店｢牛カツ京都勝牛 四条烏丸SUINA室町店｣朝食はちりめん山椒付

2026年2月3日(火)に、京都･四条烏丸エリア初出店となる｢牛カツ京都勝牛 四条烏丸SUINA室町店｣がグランドオープンしました。ブランド初になる本格的な朝食メニューもあり、朝の時間帯から上質で満足感の高い食体験ができます。今回は一足早く取材してきた様子をまじえながら、朝食メニューを紹介していきます。京都旅行に訪れる人にもおすすめなので参考にしてもらえると嬉しいです。

京都･四条烏丸エリア初出店

京都･四条烏丸エリア初出店になる｢牛カツ京都勝牛 四条烏丸SUINA室町店｣は、商業施設｢SUINA室町｣1階にあります。アクセスもよく、観光や買い物時にも利用しやすいです。

全ての朝食メニューに京都名物｢ちりめん山椒｣付き

｢牛カツ京都勝牛 四条烏丸SUINA室町店｣では、ブランド初になる本格的な朝食メニューが楽しめます。全ての朝食メニューに京都名物｢ちりめん山椒｣が付きます。

この｢ちりめん山椒｣は、なんと自分で卓上の鉄板を使って仕上げる体験ができるんです。※朝食営業時間は、7:30～10:00

お料理を待っている間に、ちりめんじゃことお出汁をいれてしばらく待ちます。その後、自家製の山椒だれを加えて、鉄板で軽く火入れする体験はとても楽しいです。

香ばしい香りも楽しむことができて、お料理を待っている時間が贅沢な時間に。

本格的な朝食メニュー

ブランド初となる本格的な朝食を紹介します。｢銀鮭の熟成塩麴焼き 朝御膳｣3,080円(税込)は、京都らしさのある朝食です。

｢黒毛和牛の西京漬け焼き 朝御膳｣3,740円(税込)では、朝から食べ応えがあって大満足な内容です。

銀鮭やお肉はそのまま食べてももちろんおいしいですが、鉄板で軽く火入れをして食べてみるのもおすすめです。

小箱は、柴漬け･肉味噌･生湯葉･お造り2種盛･生麩田楽･本日の小鉢です。

(写真左上から時計回り)生麩田楽、お吸い物は｢牛タンの吸物｣、甘味の和菓子、和牛のそぼろがのった｢出汁巻き玉子｣。

お漬物では、｢肉海苔｣が特におすすめです。牛肉と黒海苔の佃煮で、ご飯がすすみます。(写真左)

いかがでしたか。朝食メニュー以外にも、店舗限定の新グランドメニューもあるのでランチ･ディナーの時間帯での利用もおすすめです。観光にも便利な立地でグランドオープンしたので、ぜひ京都に訪れたときには行ってみてくださいね。

牛カツ京都勝牛 四条烏丸SUINA室町店

住所:京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 SUINA室町1F

アクセス:京都市営地下鉄烏丸線｢烏丸駅｣、阪急京都線｢四条駅｣26番出口直結

営業時間:7:30-22:00(L.O.21:30) ※朝食 7:30-10:00

取材協力/京都勝牛