女優の田丸麻紀（47）が7日、自身のインスタグラムを更新。久しぶりにショートカットにしたことを報告した。

「おはよ土曜日 今日は朝早くからのお仕事、大好きな人たちに会えて 元気もらいました 撮影を終えて ☆野マネージャーと 帰路に着く」とつづり、車での移動ショットを公開した。

そのうえで「あ！わたし お久しぶりに ショートカットに」とバッサリカットした現在の姿を公開。「いつもヘアカットをお願いしている 松浦さんからは おかえりー♪と優しいお声をいただきました」とつづった。

田丸といえば、ショートカットのイメージだが、最近はボブヘアの時期も長かった。

「断崖絶壁 後頭部の （多分 （脳の絵文字）を 母のお腹の中に忘れてきた様だ） 今回も 後頭部には ふんわりパーマをかけていただきました」とした。

この投稿に、ファンからは「最高に似合います」「やっぱりまきさんはパーマショート絶大にお似合いです」「すごく素敵」「待ってました」「やっぱりショートがお似合い」「やっぱりショートの憧れです」などの声が寄せられている。