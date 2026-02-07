スポニチ

　女優の田丸麻紀（47）が7日、自身のインスタグラムを更新。久しぶりにショートカットにしたことを報告した。

　「おはよ土曜日　今日は朝早くからのお仕事、大好きな人たちに会えて　元気もらいました　撮影を終えて　☆野マネージャーと　帰路に着く」とつづり、車での移動ショットを公開した。

　そのうえで「あ！わたし　お久しぶりに　ショートカットに」とバッサリカットした現在の姿を公開。「いつもヘアカットをお願いしている　松浦さんからは　おかえりー♪と優しいお声をいただきました」とつづった。

　田丸といえば、ショートカットのイメージだが、最近はボブヘアの時期も長かった。

　「断崖絶壁　後頭部の　（多分　（脳の絵文字）を　母のお腹の中に忘れてきた様だ）　今回も　後頭部には　ふんわりパーマをかけていただきました」とした。

　この投稿に、ファンからは「最高に似合います」「やっぱりまきさんはパーマショート絶大にお似合いです」「すごく素敵」「待ってました」「やっぱりショートがお似合い」「やっぱりショートの憧れです」などの声が寄せられている。