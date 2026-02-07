【義母が絶縁されるまで】いいおばあちゃん、ガマンの限界「復讐します！」＜第12話＞#4コマ母道場

わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！

第12話　壮大な復讐計画



【編集部コメント】

カツコさん、ブツブツ言ってて怖いです〜！　しかも「壮大な復讐」って何ですか？　そんなもの企てていることを周りに伝えてしまうこと自体、空気が読めていませんよ。周りの人も、お嫁さんに対して壮大な復讐を企んでいる人と一緒に働きたいと思うでしょうか？　でもそんな周りの気持ちをまったく考えないのがカツコさんなのでしょう。それに周りのご友人（？）たちも、カツコさんの性格をすでに熟知しているのかもしれませんね。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・みやび