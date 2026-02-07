¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤Ê¤¡¡×¿´Îî¥Þ¥Ë¥¢¡¦¥°¥é¥É¥ë¡¢±§º´Èþ¤Ê¤ªàÆ¶·¢¡¢Å·Á³¥Ü¥Ç¥£á¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥¦¥ï¡¼¥©¥©¥©¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤è¡×
È©¤ÈÆ±¿§¤Î¥Ó¥¥Ë!?
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤Î±§º´Èþ¤Ê¤ª(27)¤¬àÅ·Á³¥Ü¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅ·Á³¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Æ¶·¢¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Ó¥¥Ë¤Î¥Ì¡¼¥Ç¥£¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¥Ü¥Ç¥£¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï 1st¼Ì¿¿½¸ U ¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¼Ì¿¿½¸¡ÖU¡×(¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹)¤ÎÈ¯Çä¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°µ´¬¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥ï¡¼¥©¥©¥©¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÍÅ±ð¡ª¥¹¥Æ¥¤£¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤è¡¡¤½¤Î¿ÈÂÎ¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¤Ø¤½¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±§º´Èþ¤Ï2020Ç¯¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ2023¡×¤Ç½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖRIZIN¡×¡ÖK1¡×¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤â¤Ä¤È¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¿´Îî¡¢¥ª¥«¥ë¥È¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö±§º´Èþ¤ÎÌë¹¹¤«¤·channel¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£