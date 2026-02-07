3児の母・小倉優子、驚異のスピード“10分で完成”した手作り弁当を紹介「全てが美味しそう」「お腹が空いてくる彩り」
3児の母でタレントの小倉優子（42）が5日、自身のブログを更新。残り物や冷凍食品を活用して“10分で完成”した手作り弁当を紹介した。
【写真】「最高じゃん」小倉優子が10分で完成させた手作り弁当の中身
小倉は「10分お弁当」と題したブログで、「今日のお弁当は、昨夜の残りのそぼろ 冷凍春巻き 卵焼き 昨夜茹でたブロッコリー ミニトマト 白米でした！」とメニューをつづり、「白米を炊いている時間を抜けば、10分で終了したお弁当作りでした」と手際良く仕上げたことを明かしている。
ブログには弁当箱に詰める前の具材が写っており、色鮮やかな食材が並んでいた。「凝ったお弁当はたまに作りたいけど、毎日のお弁当は無理せず頑張らず でも、愛情だけは届けていけたらと思うようになりました 『食は人なり』という言葉があるけど、食の大切さを日々感じつつ 少しでもストレスフリーな毎日が嬉しいです」と心境を吐露している。
コメント欄には「ステキです 毎日お料理上手」「全てが美味しそう」「お腹が空いてくる彩り」「最高じゃん」などと反響が寄せられていた。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男（13）、16年11月に次男（9）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男（5）を出産した。再婚相手とは、22年7月27日に離婚している。
