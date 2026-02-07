櫻井おとの、豊かなバスト＆圧巻の曲線美を披露 「グラビアン魂」未公開カット収録写真集
グラビアアイドルの櫻井おとのが、デジタル写真集『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 櫻井おとの「あえて」は必要ない』（発売中）から誌面未公開カットが公開された。
【写真】圧倒的で抑えられないフェロモンを放出する櫻井おとの
静岡県生まれの櫻井は、活動再開直後からグラビア各誌に登場し、その存在感で注目を集めてきた。本作は、週刊SPA!の名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットをふんだんに盛り込んだ一冊となっている。
セクシーなランジェリーに身を包んだ櫻井の豊かなバストやヒップは、思わず目を奪われるほどの曲線美を描き出す。柔らかさと力強さを併せ持つボディラインに加え、大人の色気をたたえた鋭い眼差しが印象的で、見る者を一瞬で作品世界へと引き込む。シャッターは、櫻井の美貌と存在感を余すところなく切り取っている。
中でも目を引くのは、アンニュイな表情と豊満なバストが際立つカットだ。抑えきれないフェロモンを漂わせながらも、挑発的でクールな佇まいを見せる姿は、櫻井ならではの魅力といえる。彼シャツ姿で歯ブラシをくわえるシーンも、一般的にはキュートに収まりがちな構図ながら、櫻井が被写体となることで、自然とアート性の高い1枚へと昇華されている。
日本人離れしたグラマラスなボディと、唯一無二の雰囲気を兼ね備えた櫻井おとの。本作は、その魅力をストレートに提示する内容となっており、タイトルが示す通り、「あえて」何かを足す必要はない完成度に仕上がっている。
【写真】圧倒的で抑えられないフェロモンを放出する櫻井おとの
静岡県生まれの櫻井は、活動再開直後からグラビア各誌に登場し、その存在感で注目を集めてきた。本作は、週刊SPA!の名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットをふんだんに盛り込んだ一冊となっている。
中でも目を引くのは、アンニュイな表情と豊満なバストが際立つカットだ。抑えきれないフェロモンを漂わせながらも、挑発的でクールな佇まいを見せる姿は、櫻井ならではの魅力といえる。彼シャツ姿で歯ブラシをくわえるシーンも、一般的にはキュートに収まりがちな構図ながら、櫻井が被写体となることで、自然とアート性の高い1枚へと昇華されている。
日本人離れしたグラマラスなボディと、唯一無二の雰囲気を兼ね備えた櫻井おとの。本作は、その魅力をストレートに提示する内容となっており、タイトルが示す通り、「あえて」何かを足す必要はない完成度に仕上がっている。