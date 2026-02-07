薬丸裕英、妻・石川秀美さんの手料理でランチタイム 手作り“ロコモコ丼”の写真を公開「海とロコモコ 2つのご馳走」
タレントの薬丸裕英（59）が6日、自身のブログを更新。妻・石川秀美さんの手料理を披露した。
【写真】「ランチは妻が作ってくれたロコモコ」薬丸裕英が公開した、妻・石川秀美さんの手料理
現在、日本とハワイで2拠点生活を送っている薬丸。投稿では「ハワイに到着」とハワイの自宅に戻ったことを報告し、「家から海を眺めると不思議と心がリセットされる」と美しい海岸を望む自宅からの風景を披露した。
「ランチは妻が作ってくれたロコモコ」だったと明かし、「海とロコモコ 2つのご馳走」と石川さんが手作りした“ロコモコ丼”の写真も紹介した。
薬丸と石川さんは1990年に結婚。夫妻の間には3男2女が誕生している。
【写真】「ランチは妻が作ってくれたロコモコ」薬丸裕英が公開した、妻・石川秀美さんの手料理
現在、日本とハワイで2拠点生活を送っている薬丸。投稿では「ハワイに到着」とハワイの自宅に戻ったことを報告し、「家から海を眺めると不思議と心がリセットされる」と美しい海岸を望む自宅からの風景を披露した。
「ランチは妻が作ってくれたロコモコ」だったと明かし、「海とロコモコ 2つのご馳走」と石川さんが手作りした“ロコモコ丼”の写真も紹介した。
薬丸と石川さんは1990年に結婚。夫妻の間には3男2女が誕生している。