オーイシマサヨシ、高級外車の納車を報告「夢がある」「成功者の証」と反響
【モデルプレス＝2026/02/07】アーティストのオーイシマサヨシが2月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。高級外車の納車を報告し、反響を呼んでいる。
【写真】46歳人気歌手「成功者の証」高級外車のキー公開
オーイシは「納車されました」とつづり、ドイツの高級車ポルシェのエンブレムが輝くボンネットと、それと同じデザインがあしらわれた車のキーの写真を披露した。キーを握るオーイシの指先をよく見ると、ギターの練習や演奏の積み重ねを物語る、指先の皮がむけた跡が見え、華やかな高級車の納車報告の中にも努力が垣間見える投稿となっている。
この投稿に、ファンからは「納車おめでとうございます」「使い込まれた指先に泣いた」「高級車と指先のコントラストがめちゃくちゃかっこいい」「ポルシェオーナー、夢がある」「成功者の証」「安全運転でドライブ楽しんでください」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆オーイシマサヨシ、高級車の納車を報告
◆オーイシマサヨシの投稿に反響
