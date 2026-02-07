ゆりいちカップル・Yurina、いちろーとの破局めぐる憶測に言及 動画内のスキンシップ・ペット・家について語る「本当に心配になって…」
【モデルプレス＝2026/02/07】2026年2月1日に破局を報告した元カップルYouTuber・ゆりいちちゃんねるのYurinaが6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ネット上で広がる憶測について言及した。
【写真】9年交際YouTuberカップル、別れた本当の理由
Yurinaは「別れに関する憶測に対して、本当の事を話します」と題した動画にて、ネット上で広がる憶測について言及。いちろーとの破局について「Yurinaが一方的に別れを切り出したのではないか」という声について、2人で話し合って別れたと説明し、一方的ではないことを話した。また、破局を報告する動画では、いちろーが涙を流し、Yurinaが視聴者に報告するという構図であったことから、「Yurinaは落ち込んでないのではないか」と推測する声もあった。これについてYurinaは、声を落とし「落ち込んでいます」「そんなに簡単に処理できないのかなと思います」と交際期間に触れつつ話していた。
また、同動画内でいちろーにスキンシップをとっていたYurina。この行動に違和感を覚えたという視聴者の声に対して「（いちろーが）あまりにも泣いていたので本当に心配になって、途中で撮影を辞めるか提案した」と前置き。そして「彼は『続ける』と言ったので、せめて自分にできることは支えることなのかもしれないと思いました」「別れたあとの支え方としては、方法を変えなかればいけなかった」と反省する様子を見せていた。
いちろーと同棲していた家に現在Yurinaが1人で住んでいることについては「彼の名義でお家を借りることができなくて、2人で暮らしてきたお家はいつも私の名義で借りてきました。なので、彼がここに1人で住み続けることは契約上できなくて。どちらも引っ越すのでもよかったのですが、このお家には引っ越したばかりということもあり」と初期費用などの金銭面を考えて、Yurinaが1人で住むことになったと明かし、いちろーには、初期費用を返したと話した。
2人で飼っていたペットに関しては、いちろーがペット可の家を見つけられず、物理的に飼うのが難しかったことからYurinaが引き取ったと口に。しかし、いちろーは「（ペットに）会えなくなるのは耐えられない」「日常の世話は任せてしまうけど、せめてトリミングのときは迎えをしたい」と提案され、合意したと語った。
そして、カップルチャンネルを現在Yurinaが運営していることに対しては「せっかく続けてきたのでどちらかが引き継ごうということになりました」としマネージャーなどの第三者に介入してもらい、どちらが運営するか決めてもらったところ、諸々の事情からYurinaが引き継ぐことになったと口に。いちろーには、収益から想定し、いちろーが納得する金額を渡すと説明した。
また現在、物件が決まらずホームレス状態であることを明かしていたいちろー。このことを知っていたかについてYurinaは「動画を観てびっくりしました」と知らなかったことを告白。2025年12月に別れてから、いちろーはすぐ物件を探していたものの、住む家が決まらなかったそう。ホテルや友達の家で過ごすとは聞いていたが、心配していたと振り返っていた。
2人は2016年6月21日にお互い一目惚れし、出会って2週間で交際スタート。2017年7月にYouTubeチャンネルを開設、国際カップルの仲睦まじい動画で人気を博し、現在のYouTube登録者数は75万人を超える（2月4日時点）。2025年2月1日には、破局を報告した。（modelpress編集部）
