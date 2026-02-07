俳優の加藤あいさん（43）が2026年1月30日、自身のインスタグラムを更新。私服のオフショットを披露した。

「嬉しいような、寂しいような」

加藤さんは、ハートとテディベアの絵文字をそえて、屋外で撮影したブラウンコーデのショット6枚を投稿した。

「音楽を聴くのが好きな私ですが、最近では子供達から『バズっている』曲というのを教わることもあります」とつづり、「一番上の子とは好きな音楽のテイストも似ているので、一緒に楽しめるのは嬉しいです」と語った。

さらに、「つい最近まで、こちらが童謡などの歌を教える側だったのに、こうやって私が教わることも増えて行くのでしょうか」、「嬉しいような、寂しいような」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ブラウンのケーブルニットトップスに黒のボトムスを着用。足元には少しヒールが高めのシューズをあわせ、白のバッグを肩にかけていた。6枚目の写真ではサングラスをかけたショットも披露している。

この投稿には、「安心する綺麗さ」「癒しの美貌」「もはやスーパーモデル」「オーラが消せてない」「最高に可愛い」「綺麗さ完璧です」「ニットめっちゃ可愛いです似合ってます」といったコメントが寄せられていた。