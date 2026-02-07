タレントの手越祐也がスノーボードを満喫する様子を公開。雪山に映える華麗な姿がファンを虜にしている。

７日までに更新した自身のインスタグラムで「今年３度目のスノーボード旅！今回は長野の白馬へ 新潟、ニセコ、そして白馬。１シーズンに３ヶ所、全く違う県の山に行くのは人生初めてかも。メンバーは今回も、ソロのライブ・レコーディングチーム＆ＦＣチームのみんなと。毎年恒例だから仲も良いし、朝から夕方４時までストイックに滑って、美味しいご飯食べて、部屋で飲んで語って…まさに『大人の修学旅行』って感じで最高に楽しかった！この２週間ほぼ東京にいなかったけど、しっかりリフレッシュ完了！来週は Ｔ．Ｎ．Ｔ ツアーファイナルの大阪公演。またすぐ東京を離れるけど、パワー満タンでぶちかますのでよろしく！！今シーズンのスノボはこれにて終了。また来シーズン、新しいギアで行けるのを楽しみに…よし、仕事頑張ろう！」とつづり、雪山に映えるオレンジのスノボウェアとゴーグルを合わせた姿を公開した。

この投稿にファンからは「楽しめたようでなにより」「全部かっこいい」「手越君、お休みの日もとっても楽しそうで幸せそう」「美味しいもの食べて呑んで最高ね」「手越くんほんとにいつもかっこいい」などの声が寄せられている。