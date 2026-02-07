耐熱容器ひとつで完成！一度食べたら忘れられない至福の「フォンダンテリーヌ」

禁断の味！口に入れた瞬間とろける濃厚チョコスイーツ

ずっしり濃厚なチョコレートのお菓子が食べたくなることってありますよね。そんな時におすすめの口に入れた瞬間にスッととろける、チョコレート好きにはたまらないレシピがあるんです。



今回は、2026年2月2日発売のクックパッドアンバサダー・♪♪maron♪♪さんの『ボウルも型もいらない！ 本当は秘密にしたい 耐熱容器の家おやつ』（KADOKAWA）から「フォンダンテリーヌ」を紹介します。

特別な器具も材料も不要！





耐熱容器に砕いたチョコレートとバターを入れてレンジでチン。卵と生クリームを加えて混ぜたらお好みでくるみを散らしてオーブンで焼くだけ。粗熱をとって冷蔵庫で冷やせば完成！手が込んでいそうなのに、とっても簡単なんです。



一度食べたらやみつきになること間違いなし！バレンタインにもぴったりの一品、ぜひ作ってみてくださいね。

『ボウルも型もいらない！ 本当は秘密にしたい 耐熱容器の家おやつ』（KADOKAWA）





クックパッドアンバサダー・♪♪maron♪♪（青木ゆかり）さんの、容器ひとつで量って、混ぜて、保存までできる、いちばん簡単なおやつレシピ67品を紹介。



Amazonでは期間限定で購入者特典付きで販売中です。



【ご購入はこちらから】



・Amazon ※購入者特典付き（2026年3月2日まで）



・楽天ブックス

