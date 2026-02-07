【ミラノ＝船越翔】６日夜（日本時間７日未明）に行われたミラノ・コルティナ五輪の開会式では、ミラノの会場であるサンシーロスタジアムが観客らの熱気や興奮に包まれた。

スポーツの祭典を通じて分断や争いが深刻化する世界の平和を願う声も上がった。

６日夜に始まった開会式は３時間超にわたって続いた。盛り上がりが最高潮になったのは、地元イタリアの選手団が入場した時だ。多くの観客が行進する選手に向かってイタリア国旗を振ったり、立ち上がって拍手したりした。

北部ジェノバ出身でエンジニアのオレスタ・セレさん（５６）は、「（２００６年の）トリノ五輪からこんなに早くイタリアで再び五輪が行われるとは予想していなかった。国内の選手たちの活躍を楽しみにしている」と笑顔で語った。

国旗と同じ青と黄色のウェアを着たウクライナの選手団が入場した際も、ひときわ大きな歓声が上がった。英ロンドンから家族で訪れたモーブ・ターナーさん（２７）は、ロシアによるウクライナ侵略について「今も続いていることが信じられない」とした上で、「選手たちが戦う相手を尊重する姿勢を見せることで、人々が平和について考えるきっかけになるはず」と話した。