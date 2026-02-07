飲食代10％オフも！「投票済証明書」で特典が受けられるお得な″センキョ割″特集【2026衆院選】

2026年2月8日に行われる、衆議院議員総選挙。衆院選に合わせて、さまざまな企業や店舗でお得になる「センキョ割」を実施しています。

今回は、センキョ割を実施しているお店を一部ピックアップして紹介します。

2月8日以外の日もお得に

選挙で投票した後にもらえる投票済証明書や投票所の看板を撮影したものなどを参加店舗で提示するとお得なサービスが受けられる「センキョ割」。毎回多くの企業や店舗が実施しています。

・一風堂

2月7日から9日までの期間、店舗でラーメンを注文し、「投票済証明書」を提示すると、「替玉一玉」もしくは「半熟玉子一個」のいずれかを無料でもらえます。

国内で営業している「一風堂」「一風堂KAY」「IPPUDO RAMEN EXPRESS」「RAMEN EXPRESS 博多一風堂」全店が対象です。

・かっぱ寿司

1月31日から3月1日の土日祝限定で、かっぱ寿司の食べ放題料金が一般（中学生以上）・シニアの土日祝価格から400円引きで食べられます。

食べ放題を利用するには、事前予約が必要です。

投票済証明書、投票所の看板や張り紙と一緒に撮影した自身の写真、模擬選挙の証明書のいずれかを店頭で提示すると、本人だけでなく同席している中学生以上の人全員が値引きの対象になります。

なお、その他割引・クーポンの利用はできません。

・味の民芸

1月28日から2月8日までの期間、「投票済証明書」または「センキョ割模擬投票 投票証明書」を提示すると、お会計から10%割引に。

割引上限額は3000円まで。

企画メニュー・お土産・ギフトは対象外です。また、Menuテイクアウト決済、デリバリーは利用できません。

なお、サガミ商品券、額面500円の株主優待券のみ併用が可能です。

・東武ストア

2月6日から8日までの期間、会計時に「投票済証明書」「投票所看板の写真」を提示すると、購入金額の本体価格から5％引きになります（みずほ台東店を除く）。

酒、たばこなど一部対象外の商品があります。また、支払いは現金・金券類・TOBUポイント・Vポイント・Vマネーのみです。

他にも、安楽亭や猿田彦珈琲、サガミ、居酒屋一休、ノジマ、ラウンドワンなど、なじみのある企業や店舗がセンキョ割に参加しています。

センキョ割の参加企業や店舗を探したい人は、センキョ割のサイトで確認してみては。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部