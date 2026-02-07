主演・七五三掛龍也『ぜんぶ、あなたのためだから』スピンオフドラマ誕生！“猫目線”で描くラブストーリー

主演に藤井流星、共演に七五三掛龍也を迎えたラブサスペンスドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本日2月7日（土）、TELASA（テラサ）にて同作のスピンオフドラマ『ぜんぶ、幸子のためだから』前編の配信がスタートした。

主演には七五三掛を迎え、七五三掛演じる桜庭と黒猫・幸子の出会いから、幸せな日々を幸子視点で描く、本編とは一線を画した“猫目線のラブストーリー”となっている。

◆本編では見られない桜庭の甘い素顔も！

桜庭と幸子の出会いから現在までを描く今作。物語は1年前、ご近所に住む猫好きの米村さん（ふせえり）が「保護猫を預かってほしい」と桜庭を訪ねてくるところから始まる。

すでに何匹目かになる猫を保護したものの、来週旅行に行ってしまうため、新しい飼い主が見つかるまでの間、預かっていてほしいと言う米村さん。やんわり断ろうとする桜庭を強引に押し切り、猫用品一式と1匹の黒猫（＝後の幸子）を置いて、さっさと帰ってしまう。

渋々世話を始めてみるものの、猫がいる環境に慣れない桜庭。さらには翌朝、器に盛っておいたフードにまったく手を付けていない上、ぐったりしている様子の幸子に気づき、桜庭は慌てて同級生の真柴（駒木根葵汰）が営む動物病院に駆け込むことに。

そこで真柴から聞かされた衝撃の事実とある言葉――その言葉をきっかけに、桜庭は幸子と真摯に向き合い始め…。

本編では描かれることのなかった桜庭の甘い素顔、そして幸子との関係。さらに、ストーリーは幸子視点で語られるため、知られざる幸子の想いも明らかになる。

また、後日配信される後編には、藤井流星演じる林田和臣が登場。桜庭と幸子、和臣による不思議な“三角関係”を描く。

◆動物病院の医師を駒木根葵汰が好演！

今作で、桜庭の同級生である動物病院の医師・真柴を演じた駒木根葵汰。七五三掛とはプライベートで食事に行くなど親交も深く、2024年のドラマ『私たちが恋する理由』以来の共演となる。

駒木根がパーソナリティーを務めるラジオ番組に七五三掛と、本編で主人公の職場の後輩を演じている杢代和人が出演した際、駒木根が「僕も出演したい！」と逆オファーしたことから、今作への出演が実現したという。

「ラジオに来てくれた七五三掛くんと杢代くんの楽しそうな現場での話を聞いてうらやましくなって、生放送に任せて『出してくれ！』ってお願いしたらなんと出演が決まりました！お願いしてみるもんだな、と思いました（笑）」と歓喜の声を寄せた駒木根。

「いつどこで会っても柔らかな空気に包まれている七五三掛くん。なぜか会うたびに若返っているんですよね」と、再会を喜んだ。

一方の七五三掛も「葵汰はTravis Japanのライブにも来てくれたりして交流が続いていたので、また現場でご一緒できてよかった」と笑顔。「ラジオでの会話をきっかけに、すごいスピード感で葵汰の出演が決まり、その1週間後にはこのスピンオフドラマの撮影をしていました」と、奇跡の再共演を喜んだ。

現場ではお互いの近況も報告し合っていたそうで、「葵汰は舞台に出演中だったのですが、午前中にこのドラマの撮影、午後には舞台の本番があったそうで、そんな中でも来てくれて本当にありがたかったです」と駒木根への感謝の言葉も口にした。

厚い友情で結ばれた2人の再共演も注目。駒木根演じる医師・真柴が作中でどんな役割を担い、七五三掛演じる桜庭とどんなやりとりを見せるのか？

◆黒猫の幸子の声を担当するは山崎紘菜！

そして今作で幸子の“声”を山崎紘菜が担当することも決定。七五三掛とは同じく『私たちが恋する理由』で共演し、8歳差の甘酸っぱい恋愛模様を演じた。

そんな山崎と七五三掛が、今作では猫と飼い主という意外な関係で再共演。

山崎は「『私たちが恋する理由』でご一緒した際に七五三掛さんは坂元くんという、可愛らしい歳下の子犬系男子を演じられていました。ですが今回は、真逆のクールでかっこいい男性を演じられているので、そのイメージの違いにイチ視聴者として驚いています」と語り、「このスピンオフドラマは幸子がとても可愛らしいですし、ほっと一息つけるような作品になっていますので、本編と併せて楽しんでいただけたら」と呼びかけた。