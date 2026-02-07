山田杏奈が主演を務めるNHK土曜ドラマ『リラの花咲くけものみち』のシーズン2が、NHK総合にて今夏放送されることが決定した。

2025年2月に放送された本作は、北海道の大自然を舞台に、獣医師を目指す若者たちの奮闘を描いたヒューマンドラマ。シーズン2では、国家試験を突破し獣医師として歩み出した主人公・岸本聡里（山田杏奈）たちに「特定家畜伝染病」という過酷な試練が襲いかかる。病気にかかった家畜やその疑いのある家畜すべてを「殺処分」しなければならない現実に苦悩しながらも、仲間との絆を支えに困難に立ち向かっていく姿を描く。

主人公・聡里役の山田をはじめ、聡里と強い絆で結ばれた仲間・梶田綾華役の當真あみ、久保残雪役の萩原利久が続投。さらに、聡里を導く「家畜保健衛生所」職員・犬飼健太郎役として上川隆也が新たに出演する。

続投にあたり山田は「今作でもさまざまなことに向き合い、傷つきながら成長していく姿を精一杯の誠意をもって表現していきたいです」と意気込みを語った。當真は「前作より少し大人になったみんなと再会できるのを楽しみにしています」と期待を寄せ、萩原は「前作以上に人と動物の繋がりを丁寧にそして、また作品を皆様に楽しんでもらえるよう頑張ります」とコメント。新キャストの上川は「命と向き合うこの物語。今、巡り会えた事に感謝しつつ、噛み締めながら演じたいと思います」と決意を述べた。

コメント●山田杏奈（岸本聡里役）前作に引き続き、岸本聡里を演じることができることをとても嬉しく思います。一筋縄ではいかないことは沢山あるけれど、動物や人と向き合うことから逃げない聡里とともに成長させてもらった気がしました。今作でもさまざまなことに向き合い、傷つきながら成長していく姿を精一杯の誠意をもって表現していきたいです。踏み出す一歩を後押ししてくれる、世界が少し明るく見える、そんなドラマになるといいなと思っています。楽しみにお待ちいただけたら幸いです。

●當真あみ（梶田綾華役）またこの作品で綾華を演じられること、山田杏奈さんはじめ素敵な役者の皆さん、温かいスタッフの皆さんとまたご一緒できると聞いてとても嬉しかったです。動物の命について、今まで知らなかった視点からの考え方や、獣医師という違った立場からの向き合い方、この作品と出会えたことで分かるものが沢山あったので、また新しく知る事ができると思うとワクワクします。前作より少し大人になったみんなと再会できるのを楽しみにしていますし、見てくださる方にも同じ気持ちでいてもらえたらと思います。

●萩原利久（久保残雪役）シーズン2が決まったと聞いて、また残雪を演じられることに驚きましたし、とても嬉しかったです。大自然に囲まれながら、また動物とのお芝居をできるのが楽しみです。前作以上に人と動物の繋がりを丁寧にそして、また作品を皆様に楽しんでもらえるよう頑張ります。

●上川隆也（犬飼健太郎役）我が家には元保護犬のおばあちゃんがいます。最近は少し足腰に衰えを感じますが、それでも毎日一緒に出掛ける散歩は嬉しげで、道すがら見上げてくる眼差しに思わず相好が崩れます。一つの命の愛おしさ。一つの命を預かる責任。彼女の振る舞いに微笑みながら、その奥で湧き上がるこうした想いに日々気付けるのは、彼女が僕らに寄り添って生きてきてくれたからでしょう。命と向き合うこの物語。今、巡り会えた事に感謝しつつ、噛み締めながら演じたいと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）