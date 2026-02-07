三重県鈴鹿市のコンビニエンスストアで女性店員を刃物で刺したうえ、商品を奪った男が逮捕されました。

【写真を見る】搬送時、腹に刃物が刺さったまま… 三重県鈴鹿市のコンビニで女性店員（32）が刺される 近くに住む無職の男（28）を強盗殺人未遂の疑いで逮捕 「女性を殺そうと何度も刺した。その後たばこを1箱奪った」と容疑認める





事件があったのは鈴鹿市のファミリーマート鈴鹿須賀三丁目店で、7日午前3時すぎ、「コンビニ強盗で、店員が刺されたようだ」と110番通報がありました。

32歳の女性店員が数か所を刺されていて、消防によりますと搬送時は刃物が腹に刺さったままで、意識はあったということですが、けがの程度は分かっていません。

防犯カメラの映像から警察は近くに住む無職田中蒼馬容疑者（28）を割り出し事情を聴いたところ、「女性を殺そうと何度も包丁で刺しました。その後、レジカウンターのたばこ1箱を奪って逃げました」などと容疑を認めたため、強盗殺人未遂の疑いで逮捕しました。警察は、被害者との関係や動機などを調べています。