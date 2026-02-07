かわいいシナモロールにきゅん。LAGOMから限定コラボデザインの洗顔料が登場

韓国発スキンケアブランドのLAGOM（ラゴム）は2月13日、「ジェルトゥウォーター クレンザー」と「マイクロフォーム クレンザー」において、サンリオのキャラクター「シナモロール」とのコラボレーションパッケージを数量限定で発売します。

■朝用洗顔料＆夜用洗顔料に「シナモロール」のそれぞれの姿

「ジェルトゥウォーター クレンザー」（2,310円）は、水のようなジェルで素早く洗える朝用洗顔料。夜のあいだ肌に浮き出た皮脂や不要な角質をしっかりと浮き上がらせてオフします。

コラボパッケージでは、おひさまにタッチするうれしそうな「シナモロール」のデザインが登場します。

「マイクロフォーム クレンザー」（2,200円）は、ふわふわの泡でメイク汚れまで落とす夜用洗顔料。メイク汚れのほか、毛穴汚れや老廃物まで絡めとって洗い上げます。

コラボパッケージでは、月のそばで眠りにつく「シナモロール」のデザインが登場。

ぜひこの機会に、かわいいシナモロールのパッケージで特別なスキンケア体験を楽しんでみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名：ジェルトゥウォーター クレンザー

容量：220mL

価格：2,310円

商品名：マイクロフォーム クレンザー

容量：150mL

価格：2,200円

発売日：2026年2月13日

（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663048

（フォルサ）