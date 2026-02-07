「両親はより良い未来を求めて韓国を去った」オリンピック3連覇に挑むスノボ女王が明かした“家族史”【ミラノ冬季五輪】

韓国系アメリカ人でスノーボード女王のクロエ・キムが、自身3度目のオリンピックとなるミラノ・コルティナ冬季五輪に臨む特別な思いを明かした。

クロエ・キムは2月6日（日本時間）、インスタグラムを通じて幼少期の写真とともに「3度目のオリンピックで、自分の国を代表するためミラノに到着したという事実が信じられない」とし、「もし幼い頃の私にこの話をしてもきっと信じなかっただろう。今回のオリンピックはいくつもの理由で特に意味が深い」と、イタリア入りを伝えた。

2018年平昌大会と2022年北京大会のハーフパイプ種目で金メダルを獲得したクロエ・キムは、今大会で五輪3連覇に挑戦する。

今回、クロエ・キムは自らの家族史にも言及し、アメリカ国内の移民政策などに対する考えを示した。「両親は、家族のより良い未来を求めて韓国を去った」と彼女は強調した。

そして、「両親は、いつか私と姉妹が“アメリカンドリーム”を掴めるよう、自分たちが知っていたすべてを後にして渡米した」とし、「私はその犠牲を決して当然のことだとは思わない」と付け加えた。

クロエ・キムは「ハーフパイプの頂点に立ち、スポーツ界最大の舞台で戦うとき、私は大きな誇りを感じる。私は祖国を代表すると同時に、希望と夢、勇気を胸にこの美しい国へ来た人たちも代表している」と述べ、移民家庭出身としてのアイデンティティを明確にした。

これは最近、アメリカ国内で移民取り締まりをめぐる対立が続く中で出た発言とみられる。ミネアポリスの抗議デモ中に発生した連邦要員の発砲事件などを受け、アメリカ各地では移民取り締まりの中止を求める声が高まるなど、社会的対立が強まっている状況だ。

最後にクロエ・キムは「私は自らのルーツを誇りに思うし、自らの歩みを誇りに思う。そして多様性、尊厳、希望を受け入れる時に最も強くなる国を代表できることを誇りに思う。チームUSA、行こう！」と意気込みを語った。

クロエ・キム（写真提供＝AP／アフロ）

なお、クロエ・キムが出場するミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子ハーフパイプ予選は現地時間2月11日、イタリア・リヴィーニョで行われ、決勝は翌12日に実施される予定だ。

（記事提供＝OSEN）