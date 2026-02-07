クリスピー・クリーム・ドーナツから春のお花がモチーフのドーナツ2種が期間限定で登場
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは2月16日より、「Happy flowers」プロモーションとして、お花をモチーフにしたドーナツ2種を、全店舗にて期間限定で販売します。
■満開の桜や一輪の花をイメージしたドーナツ
「サクラ クリーム」は、満開の桜をイメージしたドーナツです。桜風味のクリームをつめたドーナツを、ピンク色のルビーチョコ入りのコーティングで覆い、桜風味のシェイブチョコを散りばめました。
仕上げにミルキーなホワイトチョコで、桜の花びらを描いています。
「フラワー カスタード」は、一輪の花が咲く様子を表現したドーナツです。「オリジナル・グレーズド」をカスタード風味のコーティングで覆うことで春ならではのカラーに仕立てています。
オレンジ色のお花をモチーフにしたチョコレートのオーナメントを添え、抹茶コーティングで茎を描いています。
■商品概要
商品名：サクラ クリーム
価格：334円（イートイン341円）
商品名：フラワー カスタード
価格：313円（イートイン319円）
販売期間：2026年2月16日〜4月上旬頃 ※なくなり次第終了
（フォルサ）