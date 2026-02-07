クリスピー・クリーム・ドーナツから春のお花がモチーフのドーナツ2種が期間限定で登場

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは2月16日より、「Happy flowers」プロモーションとして、お花をモチーフにしたドーナツ2種を、全店舗にて期間限定で販売します。

■満開の桜や一輪の花をイメージしたドーナツ

「サクラ クリーム」は、満開の桜をイメージしたドーナツです。桜風味のクリームをつめたドーナツを、ピンク色のルビーチョコ入りのコーティングで覆い、桜風味のシェイブチョコを散りばめました。

仕上げにミルキーなホワイトチョコで、桜の花びらを描いています。

「フラワー カスタード」は、一輪の花が咲く様子を表現したドーナツです。「オリジナル・グレーズド」をカスタード風味のコーティングで覆うことで春ならではのカラーに仕立てています。

オレンジ色のお花をモチーフにしたチョコレートのオーナメントを添え、抹茶コーティングで茎を描いています。

■商品概要

商品名：サクラ クリーム

価格：334円（イートイン341円）

商品名：フラワー カスタード

価格：313円（イートイン319円）

販売期間：2026年2月16日〜4月上旬頃 ※なくなり次第終了

（フォルサ）