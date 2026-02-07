「あれ？ご飯出てこないよ？」給餌器と奮闘する柴犬がとった行動に…「そこはボタンじゃないよ」「困った顔かわいい！」
【写真を見る】「こんな結末が待っていたとは…」ワンコとレッツレクチャータイム！
ご飯を食べる姿もねだる姿もかわいい動物達。とくにねだる姿はそれぞれにアピールが違ってどれも癒されるものです。
今Xでは給餌器と奮闘した結果、意外な行動をとった柴犬が話題となっています。7.9万いいねを獲得した動画の内容は一体どのようなものだったのでしょう。
投稿主の白柴まつ（@bankinmatu）さんがXにアップしたのは、家族である白柴まつちゃんの動画。
でも当のまつちゃんは給餌器からご飯を取り出せず、ご家族が「ここを回すんだよ」と教えても、まつちゃんは自身の手をご家族の手の上にポムッ…と置くだけ…！
そこに手を置けばご飯を貰えると思っているのか…そんなまつちゃんの姿に対して、コメント欄では「なんでそこ押すの（笑）」「押す場所違うのかわいすぎます」と、そのキュートさに悶える声で溢れていました。
飼い主さんにこちらのポストについての反響を伺うと「ここまで反響があるとは思いませんでした。Xを見た周りの人たちからは『あの動画面白かったな』って言われました」と周囲の方からの嬉しい反応も教えていただけました。また、Xでの印象的なコメントについては「『こういう時間が一生続いて欲しい』という感じのコメントが、確かにそうだよな〜って感じました」と答えてくださった飼い主さん。こういった何気ないほっこりした時間…確かに続いてほしいです。
また、この時の飼い主さんのお気持ちをお聞きすると「動画を撮るまでにまつの手を持って、クルクル回してカリカリが出てくるところを散々見せていたので一発で出来ると思っていたのに、でけへんのかい！って思いました。こちらを見て、え？違うの？違うの？って感じは萌えましたけどね」とのこと。
ちょっと天然なところが垣間見えるまつちゃんに、こちらも萌えを感じてしまいました…！
その後、特訓の様子も投稿されていた飼い主さんですが、まつちゃんはご飯の出し方を覚えたのでしょうか？気になったのでお伺いすると「まだダメです」ときっぱりとしたお答えが。まだまだ訓練中のまつちゃんですが、いつか給餌器からご飯を自分で取り出せますようにとこちらも応援したくなっちゃいますね。
そんなまつちゃんは現在、給餌器に対してどんなリアクションをしているのかというと、たまにじーっと見つめているとのこと…そんな姿も想像するとほっこりします♪
また、白柴まつさんの投稿は以前も話題となり「注射ショック偽装事件」として、レタスクラブWEBに登場していました。病院で注射を打ってきたまつちゃん、帰宅後痛がるそぶりを見せていたとのことですが…実は注射を打った箇所は痛がっていた腕とは逆だったのです。
写真では切なげな瞳でこちらを見るまつちゃんでしたが、まさかの偽装とは…ほほえましくてクスッと笑ってしまいます。
飼い主さんに最近の注射後の様子をお聞きすると「あの時のような反応はしなくなりましたが、帰りの車であからさまにグッタリしてます（演技っぽく）」とのことで、アピールを変えつつもやはり辛さを表現しているもよう。そんなところもかわいいですね！
愛らしい姿ばかりで見ているだけでも甘やかしたい！と思ってしまうくらいふわふわでかわいいまつちゃん。そんなまつちゃんの手触りを最後にお聞きすると「新品のぬいぐるみを触っているようです！」と飼い主さん。その触り心地を想像すると、とても羨ましい気持ちになります…！
白柴まつ（@bankinmatu）さんのXでは、まつちゃんがご飯を出す訓練をしている様子や、日常の癒される写真や動画を沢山見ることができます。まつちゃんは自分でご飯と取り出すことが出来るのか…！是非チェックしてみてください。
文＝SI