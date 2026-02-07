華やかな桜スイーツがずらり。グランド ハイアット 東京「桜スイーツ&ブレッド セレクション」を期間限定販売

グランド ハイアット 東京は、東京都心の桜が見頃を迎える時期に合わせ、3月15日〜4月15日の期間限定で桜スイーツ＆ブレッドを「フィオレンティーナ ペストリーブティック」にて販売します。

■金箔がきらめく桜ティラミスや桜が上品に香るマカロンが新登場

今年は6種の桜スイーツと2種の桜あんぱんを用意しています。新作のひとつ、桜ティラミスはフレッシュないちごと金箔を閉じ込めたゼリーの層が美しい華やかな一品。上品な桜の香りと甘酸っぱいいちご、コク深いティラミスクリームが織りなす豊かな味わいを堪能できます。

贈り物としても最適なマカロンのアソートでは、桜色とホワイトのマーブル模様が美しい、桜、ストロベリー、バニラ、3種のフレーバーを詰め合わせています。

また、最高級とされるタヒチ産バニラビーンズやジャージー乳の生クリームなど、通常よりもさらに上質な食材を贅沢に使用し、ワンランク上の味わいへと昇華させた「グランド プレミアム ショートケーキ」シリーズの桜バージョンを今年も用意します。

さらに、甘酸っぱいいちごジャムとほろ苦い抹茶クリーム、桜生クリームをたっぷりと絞る約30cmのロング桜エクレアや、桜のデコレーションを一枚一枚手作業で施すアイシングクッキーなど、卒業、入学シーズンのギフトにもふさわしいスイーツを取りそろえます。

ベーカリーからは、桜餡のやさしい甘みが広がる、2種類の桜あんぱんを用意。どこか懐かしい桜餡の風味を生かしながらホテルならではの上品な味わいに焼き上げるブレッドは、自宅用にも手土産にもおすすめです。

繊細な桜の香りを丁寧に閉じ込めたスイーツとブレッドとともに、麗らかな春の訪れを感じるひとときをお過ごしてみてはいかがでしょうか。

■フィオレンティーナ ペストリーブティック（1階）

提供期間：2026年3月15日〜4月15日

提供時間：9:00〜20:00 （ケーキ類の販売は10:00〜）

公式Webサイト：https://www.tokyo.grand.hyatt.co.jp/restaurants/recommended/fiorentina-pastry/sakura-sweets-breads/

■商品ラインナップ

・桜ティラミス 900円 ★新作

桜の香りをふんわりとまとわせたティラミスが新登場。桜シロップを浸み込ませたスポンジ生地をコクのあるティラミスクリームで包み込み、トップに桜パウダーと桜の花をあしらいます。中央にフレッシュないちごと金箔を閉じ込めたゼリーの層を重ねることで、華やかさと味わいに奥行きをプラス。

さらに、グラスの最下部には、いちごと桜のジュレを敷き、上品な桜の香りと甘酸っぱいいちごの調和を、最後まで堪能できように仕上げています。季節の贈りものにもふさわしい、金箔がきらめく華やかなグラススイーツです。

・桜マカロン 3個 2,200円／6個 4,400円 ★新作

ギフトにも最適なマカロンアソートの新作。桜、ストロベリー、バニラ3種類のガナッシュを、桜色とホワイトのマーブル模様が美しいマカロン生地でそれぞれサンドします。ホワイトチョコレートでひとつひとつ丁寧につくる、桜の花びらと葉の飾りをあしらい、木目を描いたチョコレートの上に並べています。パティシエの繊細な技が光る心華やぐ一品です。

・桜ブランマンジェ 900円

桜風味のブランマンジェと、さっぱりとした桜のゼリーを重ね合わせる二層のグラススイーツ。トップには、桜の風味をより一層引き立てる桜の塩漬けを生クリームとともに添えて仕上げています。ブランマンジェのなめらかな口どけと桜の上品な香りが織りなす、花霞のような繊細な一品を堪能してみては？

・グランド プレミアム ショートケーキ 桜 2,200円

最高級とされるタヒチ産バニラビーンズやジャージー乳の生クリームなど、通常よりもさらに上質な食材を贅沢に使用し、ワンランク上の味わいへと昇華させた「グランド プレミアム ショートケーキ」シリーズに、今年も桜バージョンが登場します。桜風味の生クリームと甘酸っぱいいちごを、しっとりと焼き上げた、くちどけの良いスポンジ生地でサンド。トップにもふんわりと桜が香るクリームを絞り、羽根をかたどった桜色のチョコレートをまとわせ可憐なデザインに仕上げます。

・桜ロングエクレア 2,000円

昨年好評だった、ロングサイズの桜エクレアが今年も登場。桜柄のホワイトチョコレートでコーティングしたシュー生地に、甘酸っぱいいちごジャムとほろ苦い抹茶クリーム、桜生クリームを贅沢に絞ります。さらに、砕いたヌガーを加え、ナッツの香ばしさとザクっとした食感も楽しめる一品に仕上げました。シェアをして味わうのに最適な約30cmのエクレアは、卒業や入学など季節のギフトにもおすすめです。

・桜アイシングクッキー（4枚入り） 2,000円

季節ごとに装いを変え、手土産としても好評のアイシングクッキーに、今年も桜デザインが登場。バニラの優しい風味が広がるクッキー生地に、桜をモチーフにした繊細なデコレーションを枚一枚手作業で施します。生地から仕上げまで全てがハンドメイドのクッキーです。

・桜の葉あんぱん 1個400円 （写真左）

もちもちとした食感の生地で、上品な甘さの桜餡を丁寧に包み込み、香ばしくおやき風に焼き上げます。桜の葉の塩漬けがアクセントとなった春の定番ブレッドです。

・桜花あんぱん 1個400円 （写真右）

桜餡を練り込んだ生地を、桜の花をイメージしたかたちに成型し焼き上げます。生地のやさしい甘みと桜餡の上品な香りのハーモニーを楽しめます。

◇店舗情報

「フィオレンティーナ ペストリーブティック」

〒106-0032 東京都港区六本木6-10-3

グランド ハイアット 東京 1階ロビーフロア

03-4333-8713（直通）

